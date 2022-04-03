محافظ الإسكندرية: تخصيص 20 مليون جنيه لرصف شوارع حى شرق

جدة - نرمين السيد - وقال "الشريف" إنه استجابة لمطالب أهالى حى شرق، تم إدراج 8 شوارع رئيسية بمتفرعاتها من شوارع الحى ضمن الخطة الاستثمارية للرصف هذا العام، وقد تم تخصيص 20 مليون جنيه من ميزانية الخطة الاستثمارية لرصف شوارع حى شرق.

وشدد المحافظ على إنهاء أعمال إعادة الشئ لأصله بعد الانتهاء من مشروعات الغاز والكهرباء والمياه بالشوارع، وترميم الحفر والمتهالك من الأسفلت بأسرع وقت ممكن، والاهتمام بالشوارع الحيوية والتى كثرت منها شكاوى المواطنين.

وشدد المحافظ على أن جميع الأجهزة التنفيذية تعمل بكل جهد لصيانة ورفع كفاءة الطرق بنطاق جميع أحياء المحافظة لرفع العبء عن كاهل المواطنين ولتحقيق السيولة المرورية والأمن والسلامة.

تجدر الإشارة إلى أنه تم البدء فى رصف الشوارع بمنطقة نزلة القلعة وشارع السوق فى باكوس، وتم البدء فى رصف شارع ادمون فرمون، وتم الانتهاء من إعادة الشئ لأصله فى شارع الطاروطى وشارع شعراوى.