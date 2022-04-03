محافظ الغربية: نبذل كل الجهود للحفاظ على كل حبة قمح

جدة - نرمين السيد - أكد الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية، أن المحافظة تبذل كل الجهود من أجل الحفاظ على كل حبة قمح تمت زراعتها من أجل تحقيق رؤية الدولة لمواجهة أى معوقات بخصوص توفير القمح.





جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده رحمى، مساء اليوم الأحد، مع ممثلى 160 جمعية زراعية لتوعية المزارعين بالحفاظ على الرقعة الزراعية إلى جانب شرح آليات توريد محصول القمح المحلى 2022 والذى بدأ فى 1 أبريل الجارى وينتهى فى 31 أغسطس القادم بحضور المهندس محمد أبو هاشم وكيل وزارة التموين والدكتور خالد أبو شادى وكيل وزارة الزراعة.

وأوضح المحافظ أن الدولة وضعت كافة التسهيلات لتشجيع الفلاح من خلال توفير الأسمدة المدعمة لكل من يلتزم بتوريد القمح المحلى خلال العام الجارى، إلى جانب موافقة مجلس الوزراء على صرف حافز استثنائى للتوريد والنقل، بقيمة 65 جنيها، ليضاف إلى أسعار التوريد المحددة سلفاً، وبذلك أصبح ارتفع السعر إلى 865 جنيها للأردب زنة 150 كجم، بدرجة نظافة "22.5 قيراط"، و875 جنيها للأردب زنة 150 كجم، بدرجة نظافة "23 قيراط" و885 جنيها للأردب زنة 150 كجم، بدرجة نظافة "23.5 قيراط".

وأشار "رحمى" إلى أن توريد القمح هذا العام أصبح إلزامياً طبقا لقرار وزير التموين والذى ألزم جميع المزارعين الذين يملكون محصول القمح بتسليم جهات التسويق الحكومية جزءً من المحصول الخاص بهم، فيما لا يقل عن 12 إردبا لكل فدان، مع فرض عقوبات شديدة على من يمتنع عن تسليم الإردب للحكومة، بمنع صرف الأسمدة المدعمة له ويحرم من الحصول على أى دعم من البنك الزراعى المصرى، مع حظر بيع ما تبقى من قمح هذا الموسم لغير جهات التسويق إلا بتصريح من وزارة التموين وحظر نقل القمح من مكان إلى آخر إلا بتصريح أيضًا.

كما حتم على جهات التسويق سداد ثمن المحصول فور الاستلام، وبحد أقصى 48 ساعة، كما نص القرار على معاقبة الأطراف المخالفة سواء البائع أو المشترى أو الوسطاء والممولين، مع مصادرة الكميات والآلات المستخدمة فى نقل الصفقة.

وطالب المحافظ أيضا الجمعيات ببذل مزيد من الجهد لتوعية الفلاحين بخطورة حرق المخلفات الزراعية وغيرها والتى تؤثر بشكل مباشر على المناخ وتعرض صحة المواطنين للخطر، كما طالبهم بمساعدة الوحدات المحلية فى التصدى لمخالفات التعدى على الأراضى الزراعية.

يذكر أن محافظ الغربية قد قام بتفقد صوامع القمح وأماكن التخزين بمراكز طنطا، سمنود وزفتى والمحلة لمتابعة استعداداتهم لاستقبال القمح، ضمن 22 موقعا تخزينيا وفرتها المحافظة فى جميع مراكز ومدن المحافظة بداية من أول أبريل الجارى وحتى لاستقبال 184 ألف طن من القمح.