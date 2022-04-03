رئيس شركة مايكروسوفت العالمية يزور أهرامات الجيزة.. صور

جدة - نرمين السيد - زار براد سميث رئيس شركة مايكروسوفت العالمية برفقة أسرته، اليوم الأحد منطقة آثار أهرامات الجيزة حيث كان فى استقبالهم أشرف محى الدين مدير عام منطقة آثار الهرم، والذى اصطحبهم فى جولة بالمنطقة.





وقال أشرف محى الدين فى تصريحات له اليوم إن الزيارة شملت جولة عند منطقة الهرم الأكبر ومنطقة تمثال أبو الهول ولوحة الحلم. وقد أبدى براد سميث إعجابه الشديد، كما انتقلت الزيارة إلى منطقة البانوراما، وهناك حرص رئيس شركة مايكروسوفت على التقاط العديد من الصور التذكارية لتسجيل زيارته التى وصفها بالفريدة والممتعة، معربًا عن سعادته بما شاهده من كنوز بالمنطقة الأثرية المتميزة.

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