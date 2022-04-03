عاجل.. التعليم تعلن أرقام جلوس «أبناؤنا فى الخارج»

جدة - نرمين السيد - وقالت الوزارة، إنه يمكن لأولياء أمور الطلاب الاطلاع على أرقام جلوس الطلاب ومراجعة بياناتهم من خلال موقع استمارة التسجيل من خلال هذا الرابط
جدير بالذكر أن الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، وافق على تأجيل موعد عقد امتحانات الدور الأول للعام الدراسى 2021-2022، إلى يوم السبت الموافق 7-5-2022، بعد انتهاء العطلة الرسمية الخاصة بعيد الفطر المبارك، بدلا من السبت الموافق 4-2-2022، كما كان مقررا فى تعليمات التقدم المعتمدة.
ووصل عدد الطلاب الذين سجلوا على الموقع الإلكترونى للتقدم لامتحانات "أبناؤنا فى الخارج" إلى ما يقرب من 74 ألف طالب وطالبة على مستوى العام، ما يعد نجاحا ملحوظا لميكنة إجراءات التقدم، تماشيا مع توجهات الدولة.
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