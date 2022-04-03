للعام الثانى على التوالى.. المترو تطلق حملة «هنفطر فى المحطة» (صور)

جدة - نرمين السيد - للعام الثانى على التوالى بالصور.... الشركة المصرية لمترو الأنفاق تطلق حملة هنفطر فى المحطة بالتنسيق مع بنك الطعام المصري وجمعية رسالة للأعمال الخيرية طوال أيام شهر رمضان المبارك





دشنت العلاقات العامة بالشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، حملة "هنفطر فى المحطة" بمحطات المترو الرئيسية والتبادلية، بالتنسيق مع بنك الطعام المصرى وجمعية رسالة للأعمال الخيرية، طوال شهر رمضان المبارك.

وتوزع الحملة الوجبات الخفيفة يوميا بإشراف العميد حسام السيسى رئيس الإدارة المركزية لشؤون الأمانة العامة بوزارة النقل، وبالتنسيق مع المهندس على الفضالى رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للدعم الفنى، والمهندس خالد صبرة العضو المنتدب للتشغيل والصيانة.

ونسق أحمد عبدالهادى بكير المتحدث باسم مترو الأنفاق، مع فريق عمل بنك الطعام المصرى وفريق عمل جمعية رسالة للأعمال الخيرية لتوزيع 500 وجبة خفيفة على الركاب فى 10 محطات مترو بالخطين الأول والثانى وقت أذان المغرب، كما تم التوزيع داخل المحطات التبادلية لخطوط لمترو والأكثر كثافة "الشهداء - أنور السادات - العتبة - المرج الجديدة - جامعة القاهرة - شبرا الخيمة - كلية الزراعة - روض الفرج - السيدة زينب".

جدير بالذكر أن الحملة والمبادرة تهدف إلى الوصول إلى توزيع عدد 150 ألف وجبه إفطار خفيفة داخل مترو الأنفاق حتى الانتهاء من شهر رمضان المبارك.