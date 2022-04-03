الرئيس السيسي يجري اتصال هاتفي مع الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت

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أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم اتصالاً هاتفياً مع شقيقه الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت.

دوت الخليج

أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم اتصالاً هاتفياً مع شقيقه الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت

وقد توجه الرئيس إلى شقيقه امير الكويت بالتهنئة بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم، معرباً عن خالص تمنياته بالتقدم والازدهار لدولة الكويت حكومة وشعباً.

من جانبه، أعرب امير الكويت عن امتنانه للتهنئة واللفتة الكريمة للرئيس بمناسبة الشهر الكريم، متمنياً لمصر حكومة وشعباً كل تقدم وازدهار وسلام.

كما أجرى الرئيس السيسي اليوم أيضا، اتصال هاتفي مع جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين، ملك المملكة الأردنية الهاشمية، حيث أعرب الرئيس عن خالص تهنئته بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم، متمنياً للشعب الأردني الشقيق كل الخير والتقدم والرخاء.

وقد أعرب جلالة الملك الأردني عن خالص تقديره على هذه التهنئة الكريمة من أخيه الرئيس، داعياً الله العلي القدير أن يعيد هذه المناسبة على مصر، قيادة وشعباً، وعلى الأمتين العربية والإسلامية بالخير واليُمن والبركات، وأن يحفظ مصر من كل سوء.

يذكر أنه اجتمع الرئيس السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ووزير قطاع الأعمال العام، و وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء أ.ح وليد أبو المجد مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة".

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول متابعة "نتائج تجربة زراعة القطن قصير التيلة في مصر في الأراضي المستصلحة".

و وجه الرئيس بإعداد تقييم دقيق ومتكامل لتجربة زراعة القطن قصير التيلة في مصر من كافة الجوانب، وذلك لدراسة مدى جدارة مسار التوسع فى زراعته مستقبلاً".

وقد شهد الاجتماع استعراض نتائج تجربة زراعة القطن قصير التيلة بشرق العوينات في جنوب الوادي، وكذلك جهود توفير البذور وأجهزة الحصاد، فضلاً عن نتائج تحاليل التربة والمياه والمناخ في المنطقة لتتلاءم مع زراعة القطن من هذا النوع الذي يعد الأكثر طلباً واستخداماً بسوق العمل، مما يتطلب تلبية احتياجات المصانع منه، الأمر الذي يساعد على إقامة صناعات وطنية، ويساهم في توفير العملة الصعبة عن طريق خفض الاستيراد من القطن قصير التيلة.