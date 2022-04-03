/689949/الدفاع-الروسية-تنفي-الاتهامات-الأوكرانية-بقتل-مدنيين-في-مقاطعة-بكييف

نفت وزارة الدفاع الروسية، الاتهامات الأوكرانية بقتل قواتها المدنيين في بلدة بوتشا في مقاطعة كييف، خلال العملية العسكرية التي تجريها موسكو في أوكرانيا.

دوت الخليج

وأكدت وزارة الدفاع الروسية، في بيانٍ اليوم، أن جميع الصور والفيديوهات المنشورة من قبل نظام كييف والتي يزعم أنها تدل على "جرائم" من قبل العسكريين الروس في مدينة بوتشا في مقاطعة كييف ليست سوى استفزاز جديد.

وأضافت الوزارة:"لم يتأذى أحد من السكان المحليين من أي أعمال عنف خلال فترة سيطرة القوات المسلحة الروسية على هذه المدينة".

وكانت قد اتهمت أوكرانيا، في وقتٍ سابقٍ ، روسيا بارتكاب "مجزرة متعمدة" في مدينة بوتشا، وأظهرت الصور جثث لـ20 شخصًا بلباسٍ مدنيٍ متناثرة في شوارع المدينة، بعد انسحاب القوات الروسية منها.

الكرملين: بوتين سيلتقي زيلينسكي حال التوصل لاتفاق مكتوب بين البلدين

هذا وأعلن المتحدث الرسمي باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يمكنه أن يلتقي بالرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي فقط عندما يتم التوصل إلى اتفاق مكتوب بين البلدين.

وردا على سؤال ما إذا كان بوتين قد رفض لقاء زيلينسكي من قبل، قال بيسكوف: "بوتين لم يستبعد قط مثل هذا الاجتماع، وبالطبع فإنه محتمل نظريا، لكن من أجل أن يحدث هذا الاجتماع، لابد من التوصل إلى وثيقة مكتوبة بين وفود المفاوضات بين البلدين، وليس مجرد مجموعة أفكار لكن اتفاق مكتوب".