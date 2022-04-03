/689947/أمير-كرارة-يشيد-بـ-محمد-رمضان-جدع-وعمل-معايا-كرم-كبير

كشف الفنان أمير كرارة حقيقة أزمته مع الفنان محمد رمضان، مؤكدا أنه جميعها أنباء ليس لها أساس من الصحة، وأنه لديه مواقف كريمه مع رمضان تجعله يكن له الحب طول العمر.

دوت الخليج يرصد في ذلك التقرير حقيقة خلال أمير كرارة مع محمد رمضان

أوضح أمير كرارة خلال برنامح حبر سري المذاع عبر قناة القاهرة والناس، مشيرا إلى أنه لن يكون بينه وبين محمد رمضان أي خلاف: “بحب محمد رمضان جدا وعمل معايا كرم كبير جدا”.

وأضاف: “ابني راح مرة يتصور معاه ورجع ابني مبسوط جدا وانه يبسط ابني كده دا فشكرا ليه جدا”.

محمد في السباق الرمضاني 2022

جدير بالذكر أنه يشارك الفنان محمد رمضان في السباق الرمضاني 2022 بمسلسل المشوار، بجانب كل من دينا الشربيني، عمرو عبد الجليل، بيومي فؤاد، شريف سلامة، ندى بسيوني، أحمد سعيد عبد الغني، خالد أنور، مايان السيد، حنان يوسف، كارولين خليل، ريهام عبد الغفور، ملك قورة» وغيرهم، والمسلسل من إنتاج محمد السعدي، وتأليف محمد فريد، وإخراج محمد ياسين.

أما عن أمير كرارة فيشارك السباق الرمضاني هذا العام بمسلسل «العائدون»، وظهر كرارة خلال البوستر الدعائي بمعطفًا أسود طويل، ومعه قميص كلاسيكي أبيض، وتبدوا على وجه ملامح التجهم والغضب.

برنامج حبر سري

هذا وحققت أسما إبراهيم نجاح ساحق في الموسم الاول من برنامج حبر سري، وقد استضافت عدد كبير من نجوم مصر والوطن العربى من بينهم إلهام شاهين وأصاله نصر واحمد السقا وحسن الرداد وراغب علامة وسمية الخشاب وفيفي عبدة وأحمد فهمي وهاني شاكر.

كما حصل البرنامج علي العديد من الجوائز، منها جائزه أفضل برنامج فني لعام 2021 في دبي ومصر، والبرنامج من إخراج ميلاد أبي رعد ويعرض علي شاشة قناة القاهرة والناس.

ويعد العمل من تأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد نادر جلال، وبطولة أمير كرارة، أمينة خليل، محمود عبد المغنى، محمد فراج، وجيهان خليل، وإسلام جمال، ومحمد عز، وهاجر الشرنوبى، وميدو عادل، وصبرى عبد المنعم، ومن المقرر عرضه عبر قناة dmc ويشهد نجاح متألق كعادة الأعمال السياسية المختلفة.