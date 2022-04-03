/689946/امير-كرارة-كنت-بطلع-أسقف-في-البرامج-وقبل-كلبش-المنتجين-مكنوش-بيردوا-عليا

تحدث الفنان أمير كرارة عن مروره بعدد من الأزمات النفسية بسبب مهنة التمثيل، مشيرا إلى أن مسلسل كلبش الذي قدمه في عام 2018 كان فتحة الحظ الجيد له.

دوت الخليج يرصد في ذلك التقرير أزمات أمير كرارة مع التمثيل

قال أمير كرارة خلال حلوله ضيف على برنامج حبر سري، الذي تقدمه الاعلامية اسما ابراهيم على قناة القاهرة والناس بأنه بدأ هنة التمثيل من خلال ظهوره في البرامج مثل برنامج الاعلامي عمرو أديب وغيره بمقابل مادي 50 جنيه.

أما عن الأزمة التي مر به وتمنى بسبب العمل خارج مصر، فقال: “بحب اليوم اللي قولت هسيب فيه مصر، شوفت كرم مشوفتهوش في حياتي”.

أمير كرارة: مسلسل كلبش فوقني

وتابع: “بعد بعد مسلسل ما المنتجين مكنوش بيردو عليا فقررت اني همشي، جالي استاذ محمد عبد الحميد وقالي هنعمل كلبش، ورفضت وكان عندي حالة يأس، كنت متمسك بشعري ومكنتش هعرف أعمل الشخصية دي ولا لا، بس عملت المسلسل ده وكرم ربنا نزل فجأة وكأنه قال السنة دي أنا مش هزعلك، فوقني وخلاني أعرف اختيار ازاي”.

أمير كرارة في السباق الرمضاني 2022

من ناحية أخرى، يشارك الفنان أمير كرارة في السباق الرمضاني هذا العام بمسلسل «العائدون»، وظهر كرارة خلال البوستر الدعائي بمعطفًا أسود طويل، ومعه قميص كلاسيكي أبيض، وتبدوا على وجه ملامح التجهم والغضب.

ويعد العمل من تأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد نادر جلال، وبطولة أمير كرارة، أمينة خليل، محمود عبد المغنى، محمد فراج، وجيهان خليل، وإسلام جمال، ومحمد عز، وهاجر الشرنوبى، وميدو عادل، وصبرى عبد المنعم، ومن المقرر عرضه عبر قناة dmc ويشهد نجاح متألق كعادة الأعمال السياسية المختلفة.

مسلسل العائدون مستوحى من أحداث حقيقية حدثت في الفترة من 2018 وحتى 2020، ولها علاقة بمتغيرات كثيرة حدثت في الشرق الأوسط، ويظهر المسلسل كيفية تعامل الدولة المصرية مع التهديدات التي تعرضت لها في هذه المرحلة.