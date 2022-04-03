/689945/أمير-كرارة-عن-رفضه-العمل-مع-شقيقه-جدعنة-مني-معاه

تحدث الفنان أمير كرارة عن الانباء التي اتهمته بأنه مقصر في حق شقيقه الفنان أحمد كرارة، وخاصة وأنه لم يقبل العمل معه طوال مسيرتهم الفنية، اذ جمعهم مشهد قصير في إحدى الأعمال الفنية، مشيرين إلى أن أمير كرارة يهاب شهرة شقيقه.

دوت الخليج يرصد في ذلك التقرير تصريحات أمير كرارة عن شقيقه في برنامج حبر سري

رد أمير كرارة على تلك الأنباء خلال حلوله ضيف على برنامج حبر سري، الذي تقدمه الاعلامية اسما ابراهيم على قناة القاهرة والناس في تمام الساعة السادسة والثلث مساء، فقال: “اللي بعمله ده جدعنة مع أخويا، وهو قريب مني جدا ولكن مينفعش أشتغل معاه كل واحد يشتغل بمجهوده واتمنى ديما يبقى أحسن واحد”.

وأضاف: “أنا وأحمد علاقتنا مع بعض كويسة جدا، وهو راجل فاهم ومقتنع ان ده صح عشان محدش يطلع يقول انه بياخده معاه في أفلامه”.

أمير كرارة يشيد بنجل خالد النبوي

واستدل بحديثه بنجل الفنان خالد النبوي: “في ممثل طلع في الاختيار ومكنتش أعرفه وطلع ابن خالد النبوي، هل هو مكنش يقدر ياخده في أي عمل فني، لا هو كان بيفكر صح وخلاه يطلع الأول لوحده وبعدين أما نجح قالوا انه ابن خالد النبوي”.

أمير كرارة عن كواليس العائدون

وفي وقت سابق تحدث الفنان أمير كرارة عن كواليس مسلسله الجديد العائدون الذي يشارك به ضمن موسم رمضان 2022، لافتًا إلى أنه كان يحلم منذ فترة طويلة بالعمل مع المخرج الكبير أحمد نادر جلال، معربًا عن سعادته بهذا العمل قائلًا: "بنى آدم جميل وترتاح في الشغل معاه، والله العظيم كنت بقولهم أنا بنزل الصبح وكأني رايح أستمتع ومبسوط”.

وتابع أمير كرارة في مداخلة هاتفية له ببرنامج مساء dmc: “وفيه طاقة إيجابية في الشغل كبيرة مع الأستاذ أحمد نادر جلال رغم تعب المسلسل وضغوطه.. وجسدت شخصية ضابط في مسلسل "كلبش" وشخصية الشهيد أحمد منسي في مسلسل "الاختيار"، ولكن أن تجسد شخصية ضابط آخر بشكل مختلف في مسلسل "العائدون" مع المخرج أحمد نادر جلال، فهو أمر أكثر من رائع”.