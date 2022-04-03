/689944/تكسير-افيشات-وبودي-جارد-الهام-شاهين-تكشف-سر-أزمتها-مع-فيفي-عبده

ردت الفنانة إلهام شاهين، على تكسير أفيشات فيلم، من قبل بوديجاردات فناة، بسبب مشكلة مع فنانة، لترد إلهام شاهين، قائلةً: "مش كسرنا أفيشات، ولم يحدث هذا الامر وكان فيلم بشارك فيه مع فيفي عبده، واشتطرت ان اسمي يتحط في الاول، وذلك بدون علم فيفي عبد.

دوت الخليج

تكسير افيشات وبودي جارد.. الهام شاهين تكشف سر أزمتها مع فيفي عبده

وتابعت الفنانة الهام شاهين :” أول خلصنا الفيلم، منتج الفيلم قالنا مش معايا فلوس أعمل دعايا وهذا الامر أدى الى غضب وزعل الفنانة فيفي عبده، لان نفسها كانت تعمل دعايا لان كان بداية مشوراها .. ثم بعد ذلك قررت عمل أفيشات على حسابها، وكتبت اسمها الأول”.

الهام شاهين: أخذت حقي بالقانون وبموجب العقد

واستطردت الفنانة الهام شاهين:” فيفي عبده عملت افيشات على حسابها ولكن أسمها كان في الاول، وهو ما ادى الى قيامي باجراء محضر أدى الى أزال الافيشات لان العقد كان أسمي في الاول والامر تم بموجب القانون”.

واختتمت الهام شاهين:” لم أتي بأشخاص بودي جارد لازالة الافيشات واخدتي حقي بالقانون وفيفي عبده صديقيتي ولا يوجد بيني وبينها مشاكل”.