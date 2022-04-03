/689943/شوقي-علام-تلبية-حوائج-الفقراء-أولى-من-تكرار-العمرة

وجه الإعلامي حمدي رزق للفضيلة الشيخ شوقي علام قائلا له :" ما حكم تكرار العمرة والحج هذه الايام وهل يجوز للمسلم الذي اعتمر بعد الحج في ان ينفق مال العمرة في سد االحاجات للاشخاص بدلا منها".

دوت الخليج

ورد مفتي الجمهورية على هذا الامر قائلا :" العلماء تناول هذا الامر وتحدثو عن تكرار العمرة مع وجود حوائج للمواطنين،.. يعني لو عندي حوائج وهنصرف في العمرة ما يقرب من 1000 جنيه وهذا الالف يمكن ات تنسد به حاجات ناس كثرـ فأيهم الافضل بين تأديية العمرة أو قضاء حوائج الناس، لذلك فإن تلبية حاجة الفقراء أولي من تكرار الحج والعمرة.

شوقي علام: تلبية حوائج الفقراء أولى من تكرار العمرة

ونوه العمرة واجبه وعندما اذهبب للمرة استفاد منها كانسان معتمر اوكحاج الى تهذيب النفس وغسل الذنوب، وبالتالي المنفعة العائدة منها على شخصي فقط، ولكن اخراج الاموال يحتاج الى جهاد للنفس".

غاية الصيام

وتحدث المفتي عن غاية الصيام منوها انها هي تقوى الله بكل ما تعني الكلمة من معاني الخوف من الله ومراقبته ومحاسبة النفس ومجاهدتها، والتزام الأوامر والابتعاد عن كل ما نهى الله من اجل الاستعداد ليوم الرحيل،.

ونوه مفتي الجمهورية أن التقوى هي حالة قلبـية ومنزلة إيمانية رفيعة، لا تأتي إلا بالمجاهدة؛ فهي تطبع صاحبها بطابَع الخشية لله في السر والعلن، كما تحثُّه على مراقبة الله في كافَّة الأفعال والأقوال، بل حتى في الخواطر التي قد تخطر على قلب الإنسان.