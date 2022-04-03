/689942/رد-فعل-صادم-لـ-ياسمين-صبري-بعد-الكشف-عن-مقلب-رامز-جلال

وقعت الفنانة ياسمين صبري ضحية برنامج رامز موفي ستار في الحلقة الثانية التي بدأت عرضها منذ قليل عبر شاشة قناة mbc مصر الفضائية.

دوت الخليج يكشف رد فعل ياسمين صبري بعد المقلب

ياسمين صبري في رامز موفي ستار

ظهرت الفنانة ياسمين صبري تصرخ وتبكي عندما شعرت بخطر سقوطها من البحيرة ولكن فور معرفتها أن هذا بسبب رامز جلال بدت عليها علامات الصدمة والبكاء عقب الكشف عن مقلب رامز جلال.

ثم انهالت عليه ياسمين صبري بالضرب وقالت: “أنا تعبت أوي مش عارفة أفتح عيني وخوفت جدا”، وأضافت: “رامز جلال مخه راكب بالشقلوب”.

يشار أن فكرة برنامج رامز موفي ستار الذي ينافس به رامز جلال ضمن موسم رمضان 2022 من خلال استضافة مجموعة من مشاهير الفن والرياضة وخداعهم بتصوير إعلان أو مشهد في فيلم أكشن مع النجم العالمي فان دام

برنامج رامز موفي ستار

ويتعرض الضحايا في البرنامج لموقف مرعب حيث يستقلون سيارة تجري بهم في الصحراء، وتقف فجأة على شفا بحيرة بها تمساح، ويظهر ثعابين صغيرة بيد رامز جلال الذي يجلس خلف الضحية.

جدير بالذكر أن الفنان رامز جلال اشتهر بتقديم برامج المقالب في رمضان منذ عام 2011، حيث قدم «رامز قلب الأسد»، و«رامز قرش البحر»، و«رامز واكل الجو»، و«رامز بيلعب بالنار»، و«رامز مجنون رسمي»، و«رامز ثعلب الصحراء»، و«رامز عنخ آمون»، و«رامز تحت الأرض»، و«رامز تحت الصفر»، و«رامز عقله طار».

ياسمين صبري ضحية رامز جلال

ظهر الفنان رامز جلال يسخر من إطلالة ياسمين صبري التي وقعت ضحية الحلقة الثانية من برنامجه رامز موفي ستار عبر شاشة قناة mbc مصر الفضائية.

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وقال رامز جلال عنها: “تجمع بين دلع سعاد حسني وجسم هند رستم ونادرة التواجد وأحاطت نفسها بصدفة وحدث بينهما خلاف وطلعت معي في حلقة وخطبت فيا ومكنتش عارفة إني ناويلها وهاجبها تاني وابهدلها.. خلصت كتاب الأنوثة وجوزها جايبلها طيارة خاصة ويخت وبيخلص لها في قطر دلوقتي”، وأضاف: “الكوليه اللي في رقبتها بتمن الكرفان كله”.

وفي سياق آخر، تستعد ياسمين صبري للمنافسة بالسينما في عام 2022 من خلال فيلمها الجديد الذي يحمل اسم شغل عصابات والذي غابت عن دراما رمضان بسببه.