صراخ وانهيار ياسمين صبري في رامز موفي ستار

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حلت الفنانة ياسمين صبري ضيفة الفنان رامز جلال في الحلقة الثانية من برنامج المقالب الجديد الذي يقدمه في رمضان 2022 وهو رامز موفي ستار.

دوت الخليج يكشف أحداث الحلقة الثانية من برنامج رامز موفي ستار

برنامج رامز موفي ستار الحلقة الثانية

انهارت الفنانة ياسمين صبري من الصراخ والبكاء أن شعرت بالخطر أثناء تصوير المشهد كما ظهر رامز يرمي عليها الثعابين.

وورائها النجم العالمي فاندام الذي يتنكر في زيه رامز جليل، وتقول ياسمين صبري: “كفاية.. مش قادرة استحمل”، وتواصل صراخها.

ياسمين صبري مع رامز جلال

حتى أخرجوا منها ليظهر من أمامها رامز جلال وهو ملثم ومن ثم كشف عن وجهه لتصيبها الصدمة، فحاول الإمساك بها لكنها دفعته عنها لترحل بعيدًا.

ويستضيف رامز جلال في برنامجه مجموعة من النجوم بالفن والرياضة والإعلام بمساعدة نجم الأكشن فاندام الذي يساعده في الوقوع بالضحية.

ضيوف برنامج رامز موفي ستار

ويوهم ضيوف برنامجه أنهم يحضرون لمساعدة نجم الأكشن فاندام في مشهد تمثيلي معه ولكنهم يتفاجئون بالأكشن والإثارة ومقلب صادم حيث يشعرون بالخطر أنهم سيقعون في بحيرة بها تمساح.

ومن ضمن ضيوف البرنامج كلا من ياسمين صبري، وغادة عادل، والفنان محمد أنور، والنجمة سينتيا خليفة وحمو بيكا وهدى المفتي وحنان مطاوع وعمرو يوسف وآخرين من النجوم.

آخر أعمال ياسمين صبري

يشار أن الفنانة ياسمين صبري كانت قد تصدرت التريند بمحرك البحث الأشهر جوجل، ومواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن ظهرت أثناء قضاء مناسك العمرة في صور نشرتها عبر صفحتها الشخصية بموقع انستجرام، وظهرت بجلباب وطرحة سوداء، وحرصت على مشاركة متابعيها بدعاء.

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ويذكر أنه وقع اختيار الفنانة ياسمين صبرى، على السيناريست أيمن وتار لكتابة فيلمها الجديد الذي يحمل اسم "شغل عصابات" الذى تخوض به أولى بطولاتها المطلقة بالسينما، وتنشغل به حاليًا وكان السبب في غيابها عن الموسم الرمضاني لعام 2022.

يذكر أن آخر أعمال ياسمين صبرى كان مشاركتها في فيلم "الديزل" عام 2018 برفقة محمد رمضان، محمد على رزق، بدرية طلبة، عارفة عبد الرسول، عفاف مصطفى، علاء حسنى، فتحى عبد الوهاب، هنا شيحة، تامر هجرس، محمد عز، مروى عيد، كارولين عزمى وآخرين والعمل من تأليف أمين جمال ومحمد محرز والإخراج لـ كريم السبكي.