/689939/أمير-كرارة-عن-أزمته-مع-مها-أحمد-كلامها-محصلش-وعمري-ما-وقفت-في-رزق-حد

حل الفنان أمير كرارة ضيف على برنامج “حبر سري”، الذي تقدمه الإعلامية أسما إبراهيم على قناة القاهرة والناس، اذ أنه يعد ضيفها الأول من ضيوف موسم رمضان 2022.

دوت الخليج يرصد في ذلك التقرير تصريحات أمير كرارة عن مها أحمد

تحدث أمير كرارة في الجزء الثاني من برنامج “حبر سري”، عن أزمته مع الفنانة مها أحمد التي فتحت النيران عليه وعلى أحمد السقا عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، مشيرة إلى أن أمير كرارة كان يلقبها بأستاذة، ولكن بعد شهرته أصبح يرفضها ويتجاهلها في أعماله.

أمير كرارة: كل اللي قالته مها أحمد غلط

وجاء فرصة كرارة للرد خلال برنامج حبر سري، اذ قال: “مها أحمد انسانة محترمة جدا، وأنا بحبها وبقدرها، وأها كنت بقولها ياستاذة ومازلت، ولكن كل كلامها محصلش كله غلط، ومعرفش هي ازاي كتبت كده، وأنا عمري ما أقول جملة الدور بينادي صحبه دي، مش أسلوبي”.

وتابع: “مها كانت مشكلتها اننا مأخدنهاش معانا في المسلسل ولكن هي كانت لازم تعرف إن المخرج هو اللي بيختار مش إحنا”.

مسلسل العائدون لأمير كرارة

الجدير بالذكر أنه يخوض أمير كرارة السباق الرمضاني بمسلسل العائدون، الذي وقع في أزمة بعدما روجت له المواقع الإخبارية، بأنه يعد الجزء الثاني من مسلسل «هجمة مرتدة» الذي كان من بطولة أحمد عز، هند صبري، ماجدة زكي، هشام سليم، نضال الشافعي، صلاح عبد الله، ندى موسى، محمود البزاوي، محمد عادل، خالد أنور، نور محمود، محمد جمعة، فيدرا، أحمد فؤاد سليم، يوسف عثمان، هاجر الشرنوبي، مايان السيد، شمم الحسن، لاشينة لاشين، علي قنديل، والعمل من تأليف باهر دويدار وإخراج أحمد علاء الديب.

مؤلف العائدون يكشف حقيقة استكمله لمسلسل هجمة مرتدة

لكن خرج مؤلف العمل ليفجر الحقيقة فقال في إحدى التصريحات التليفزيونية: «مسلسل العائدون قصة تانية خالص عن الجزء الأول من هجمة مرتدة وجايز الناس جالهم الاحساس ده لأن المسلسل من نفس اللون الدرامي لكن قصة منفصلة وليست إمتداداً لهجمة مرتدة، المسلسل يتناول فكرة العائدون من منطاق الإرهاب من الأوكار التي كانت قد تم تصميمها لملاذات أمنة للإرهاب»، مشيرا إلى أن الأحداث تتناول حقبة دارت أحداثها خلال الفترة من 2018 وحتى عام 2020 وهي فترة حديثه جداً وبالتالي الفترة الزمنية لم تتجاوز ثلاثة أو أربع سنوات.