/689936/تحرير-127-محضر-تمويني-في-حملة-تفتيشية-مكبرة-بالمنوفية

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمنوفية، اليوم الاحد، حملة مكبرة بالتنسيق مع كافة الأجهزة التنفيذية والأمنية حفاظاً على حقوق المواطنين.

وأوضح المحاسب عاطف الجمال وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالمنوفية بأنه تم اليوم تحرير ( 127) محضر تموينى تنوعت ما بين (55) محضر مخالفات مخابز و ( 72) محضر أسواق ، موضحا أن من أبرز القضايا التى تم ضبطها وإتخاذ الإجراءات القانونية فورا تجاهها، تشميع محل مبيدات زراعية بناحية بندر منوف لحيازتة (600 )حبة غلة سامة وممارس النشاط بدون ترخيص و تحرير المحضر رقم2648 جنح مركز منوف ضدالمسئول عن المحل

كما أسفرت الحملات عن تحرير محضر برقم 7183جنح مركز قويسنا ضد صاحب محل مبيدات زراعية بناحية بندر قويسنا لحيازتة مبيدات محظور تداولها ، كماتم تحرير المحضر رقم 4975جنح مركز تلا ضد المسئول عن مصنع لإنتاج السناكس بناحية زنارة لحيازتة ( 3 ) طن أذرة مجروشة مجهولة المصدر ، فيما تم تحرير محضر رقم 2977 جنح تلا ضد صاحب محل بيع حبوب وأعلاف بناحية قرية كفر العرب منوف لحيازتة ( 2 ) طن أرز مجهول المصدر.

تكثيف الرقابة على الأسواق وكافة المحلات والمصانع لضبط الأسعار

و شدد محافظ المنوفية على ضرورة تكثيف الرقابة الميدانية الصارمة على الأسواق وكافة المحلات والمصانع لضبط الأسعار والسلع مجهولة المصدر والغير صالحة للاستهلاك ، والتصدي لكافة الممارسات الاحتكارية والقضاء على جشع التجار لمنع استغلال المواطنين والتفاعل الفوري مع أي بلاغ عن الغش التجاري حفاظا على صحة وسلامة المواطنين .

الحملات التموينية والرقابية

وجاء ذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية بتكثيف الحملات التموينية والرقابية بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة وذلك خلال شهر رمضان المبارك لإحكام الرقابة على الأسواق ومتابعة مدى توافر كافة السلع الغذائية والأساسية أمام المواطنين.