/689935/علي-جمعة-يكشف-تفاصيل-الغاء-وزارة-شئون-الأزهر

تحدث الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء، عن الشيخ عبد الحميد محمود، منوها :” أن هذا الشخص زرقه الله سبحانه وتعالى نفس هادئة ورزقه عقلا ذكي ومتوقد في الذكاء كما رزقع بصفاءا قلبيا عجيب من اندر ما رايناه بهذا الصفاء والبصيرة”.

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جاء ذلك خلال برنامج مصر أرض المجددين تقديم الاعلامي عمرو خليل المذاع عبر قناة سي بي سي ، مضيفا:” الله وفق هذا الرجل في شخصيته، ووفقه في حياته في كثير من المناصب وذهب الى باريس وأخذاالدكتوراه واتقن الفرنسية وكتب رسالته بها ولما رجع توعى عميدة لكلية ووزيرا للاوقاف وتولى مشيخة الازهر، وهو ما يؤكد توفقه من الله في الشخصيه سواء العقلية والنفسية، كما وفقه في حياته الدنيا ووفقه في ان يكون عالم بمعنى الكلمة.

وأوضح علي جمعة أن عبد الحليم محمود في بداية حياته العملية، كتب مذكرة ورفعها للمسئولين، مفادها "الأزهر يحتضر"، وهو ما ادى الى زعل عدد من المشايخ منه لان هذه الامر تتطلب معالجتها من الداخل”.

علي جمعة يكشف تفاصيل الغاء وزارة شئون الأزهر

وتابع الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء، انه تم عمل لجنة تحقيق مع الشيخ عبد الحميد، ولكن التحقيق لم يفضي الى شيء، لانه كان يقصد النصح وليس الاهانة “.

ولفت الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء،:” هذا الامر انقلب الى خير حيث انه تولى مشيخة الازهر وكان وضعه غريب، وكان يوجد وزارة شئون الازهر وكان يراسها قرينه الشيخ عبد العزيز عيسى، ولم يكن بينهم الود الكامل، وفي هذا الوقت لم يكن في سلطته اخذ شيء بدون اخذ رأي وزير شئون الأازهر”.

ثم بعد ذلك توجه للسادات لتغيير الوضع، ولكن الظروف لم تكن سانحة لمثل هذا النوع من القضية، الامر الذي ادى الى امتناعه عن الذهاب لمشيخة الأزهر، وهذا الموقف يثبت انه كان شخصا عمليا جادا، حيث انه بعد هذه الامور تم إلغاء وزارة شئون الأزهر.