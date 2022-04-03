مدبولى: نقدم جميع التسهيلات لاستضافة مقر وكالة الدواء الإفريقية  

جدة - نرمين السيد - استقبل الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأحد، وفد لجنة التقييم التابعة لمفوضية الاتحاد الإفريقى، برئاسة الدكتور أجرى أمبالى، وذلك لمناقشة عرض مصر استضافة مقر الوكالة الإفريقية للدواء "AMA".





حضر اللقاء وزير التعليم العالى والبحث العلمى والقائم بأعمال وزير الصحة، والدكتور تامر عصام، رئيس هيئة الدواء المصرية، والسفيرة سها جندى، مساعد وزير الخارجية للمنظمات والتجمعات الإفريقية.

واستهل رئيس الوزراء اللقاء، بالترحيب بوفد اللجنة، مشيراً إلى الأهمية التى توليها مصر لاستضافة مقر "وكالة الدواء الإفريقية AMA"، والتى تم إقرار الاتفاقية المنشئة لها أثناء فترة ترؤس الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، للاتحاد الإفريقى، وذلك إيمانًا من مصر بأهمية هذه الوكالة كإطار تنظيمى للصناعات الدوائية فى القارة، والنهوض بالصحة العامة فى إفريقيا.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولى استعداد الحكومة المصرية لتقديم سبل الدعم والتسهيلات اللازمة لاستضافة مقر الوكالة الجديدة، فى ضوء تبعيتها للاتحاد الإفريقى، مشيرًا إلى ما تتمتع به المقرات الدولية والإقليمية التى تستضيفها مصر من مزايا وتسهيلات.

وفى هذا السياق، أشار رئيس الوزراء إلى أن مصر قامت بتخصيص حى دبلوماسى بالعاصمة الإدارية الجديدة ليكون مقراً للبعثات الدبلوماسية ومحل إقامة العاملين بها، ويمكن أن يستضيف مقر وكالة الدواء الجديدة، لافتاً إلى أن الحكومة بدأت بالفعل بالانتقال التدريجى للعاصمة تمهيداً للانتقال الكامل لها.

كما دعا مدبولى وفد الاتحاد الإفريقى إلى القيام بزيارة ميدانية إلى العاصمة الإدارية للاطلاع على الأعمال المنفذة، وزيارة الحى الدبلوماسى هناك.

واستعرض الدكتور مصطفى مدبولى الإمكانات التى تذخر بها مصر فى مجال صناعة الدواء، سواء من حيث البنية التحتية والتكنولوجية أو الخبرات الطويلة التى اكتسبتها على مدار العقود الماضية، لافتًا إلى أن مصر من أكثر دول المنطقة تطورًا فيما يتعلق بمجال صناعة الدواء، وبها أكبر مدينة للدواء، وأقدم مركز للمستحضرات الحيوية واللقاحات "فاكسيرا" فى إفريقيا والشرق الأوسط، كما أنها إحدى الدول القلائل التى تصنع لقاحات فيروس كورونا، منوهاً أيضاً إلى نجاح هيئة الدواء المصرية، فى الحصول منذ أيام على الاعتماد المتقدم لمنظمة الصحة العالمية فى مجال اللقاحات محلية الصنع والمستوردة، مشيراً إلى إمكانية استفادة وكالة الدواء الجديدة من هذه الخبرات والمرافق إذا ما ااختيرت مصر مقراً لها.

من جانبه، تقدم الدكتور أجرى أمبالى، رئيس وفد لجنة التقييم التابعة لمفوضية الاتحاد الأفريقى، بالتهنئة للسيد رئيس الوزراء بمناسبة حلول شهر رمضان، وبالشكر لمصر على كرم الضيافة، لافتاً إلى أن هذه الزيارة تأتى ضمن جولة لزيارة عدة دول أفريقية مرشحة لاستضافة مقر "وكالة الدواء الأفريقية AMA".

وثمن الدكتور أجرى أمبالى ما تتمتع به مصر من إمكانيات كبيرة فى القطاع الطبى، وهو الأمر الذى لمسه بالفعل خلال زيارته الميدانية إلى مستشفى الشيخ زايد التخصصى، ومشيداً بالتطور الذى حققته مصر فى الارتقاء بالمنظومة الصحية.