/689933/رامز-جلال-ينتقم-من-ياسمين-صبري-ويسخر-منها-جوزها-جايب-لها-طيارة-وبيخلص-لها-في-قطر

حلت الفنانة ياسمين صبري ضيفة الحلقة الثانية من برنامج رامز موفي ستار الذي يقدمه رامز جلال عبر شاشة قناة mbc مصر عقب الإفطار.

دوت الخليج يكشف تفاصيل حلقة ببرنامج رامز موفي ستار

في برنامج رامز موفي ستار

سخر الفنان رامز جلال من إطلالة ياسمين صبري التي وقعت ضحية برنامج رامز موفي ستار الحلقة الثانية، عبر شاشة قناة mbc مصر الفضائية.

وقال رامز جلال عن ياسمين صبري في الحلقة: "تجمع بين دلع سعاد حسني وجسم هند رستم ونادرة التواجد وأحاطت نفسها بصدفة وحدث بينهما خلاف وطلعت معي في حلقة وخطبت فيا ومكنتش عارفة إني ناويلها وهاجبها تاني وابهدلها”.

وسخر من إطلالتها وقال: “خلصت كتاب الأنوثة وجوزها جايبلها طيارة خاصة ويخت وبيخلص لها في قطر دلوقتي”، وأضاف: “الكوليه اللي في رقبتها بتمن الكرفان كله”.

برنامج رامز جلال الحلقة 2

يُعرض برنامج رامز موفي ستار لـ رامز جلال يوميا طوال شهر رمضان ويتعاون خلال مع الهئية العامة للترفيه بالمملكةا العربية السعودية والتي ترعى البرنامج الجديد الذي ينافس به في رمضان 2022.

وكان قد تم تصوير حلقات برنامج رامز جلال في رمضان 2022 بمدينة الرياض ويشارك فيه نجم الأكشن العالمي فاندام، ويشهد أجواء من التشويق والإثارة والأكشن.

برومو رامز موفي ستار

يذكر أن برومو برنامج رامز موفي ستار كان قد تصدر التريند وحقق نسب مشاهدات عالية منذ طرحه على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة وعبر شاشة قنوات mbc ومنصة شاهد الرقمية.

ويحتوي برنامج رامز موفي ستار على مشاهد رعب وأكشن وكوميديا وإثارة في الوقت ذاته بسبب المغامرات المُثيرة التي تواجه النجوم الذين يقعون ضحايا رامز جلال في برنامجه.

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وكان قد شهد برومو برنامج "رامز موفي ستار" الكثير من المُفاجآت والمواقف مثل انهيار وصراخ نجوم الفن الذين وقعوا ضحية المقلب مثل عمرو يوسف، غادة عادل، عائشة بن أحمد، مايان السيد، سليمان عيد، حنان مطاوع التي قالت له انت منفلت وأثارت جملتها ضجة بين الجمهور على السوشيال ميديا، ودرة، هنا الزاهد، أحمد فتحي، بيج رامي، محمد محمود، أما هدى المفتي تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورها بحملات من السخرية.

وشار أن تتر البرنامج يقول: “رامز رامز موفي ستار.. استر استر يا ستار.. اللي فات كان دلع.. واللي جاي وجع وجع.. النجم نجم وانت نجم كبير عالي المقام.. هوليوود شافوك واختاروك سيبك من الأجر كام.. العالمية بتناديك والعين.. هتعدي يا ابن الإيه وتقف بطل قصاد فان دام.. بالصلاة بالصلاة على النبي.. الأكشن عربي مهواش أجنبي.. ولا ضغط كل دي إشاعات على النت.. الصلاة بالصلاة الصلاة على النبي.. الضرب هييجي هنا في مقلبي".