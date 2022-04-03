«الكاريزما دي جينات».. وصلة غزل في نور نجل خالد النبوي بعد ظهورهما سويًا في راجعين ياهوى

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أخذ رواد السوشيال ميديا يتغزلون في وسامة الفنان الشاب نور خالد النبوي نجل الفنان خالد النبوي بعدما اجتمع سويًا في مشهد بمسلسل «راجعين يا هوى» الذي انطلق أولى حلقاته مساء أمس السبت.

دوت الخليج يرصد تغزل الجمهور في وسامة الفنان نور خالد النبوي.

الجمهور يتغزل في نور خالد النبوي

فعلق أحدهم قائلًا: "الحاجة الوحيدة اللي حبيت فيها أبناء العاملين"، وكتب الآخر: "أصل الكاريزما دي جينات".

قصة مسلسل راجعين يا هوى

جدير بالذكر أن قصة مسلسل راجعين يا هوى بطولة خالد النبوي، تدور في إطار اجتماعي وعاطفي حول فكرة العائلة غير المترابطة التي يجتمع شملها مرة أخرى بعد عودة خالد النبوي من دول أوروبا، إذ تراكمت عليه الديون ليفكر في زيارة مصر من أجل استرداد ميراثه.

الهدف الأساسي من عودة خالد النبوي إلى مصر خلال أحداث مسلسل راجعين يا هوى هو الحصول على ميراثه؛ ليقرر بعد ذلك البقاء من أجل لم شمل عائلته التي حل بها العديد من المشاكل.

مواعيد عرض مسلسل راجعين يا هوى

يعرض مسلسل راجعين يا هوى عبر 4 شاشات تلفزيونية، هي: شاشة dmc يوميًا في الساعة 9 مساءً، و العرض الثاني على قناة CBC إذ يذاع الساعة 11:35.

و تعاد الحلقة من مسلسل راجعين يا هوى عبر CBC للمرة الأولى في الساعة 4:30 فجرًا، كما يعاد المسلسل في اليوم التالي في الساعة 2:30 مساءً.

أبطال مسلسل راجعين يا هوى

يشارك في بطولة مسلسل راجعين يا هوى مجموعة من النجوم وهم خالد النبوي، وهنا شيحة، ونور، وطارق عبدالعزيز، أنوشكا ووفاء عامر؛ ويعد العمل الدرامي سبق وتقديمه عبر الراديو ليؤخذ منه العمل الذي يعيد اسم أسامة أنور عكاشة بعد غياب نحو 10 سنوات عن الدراما الرمضانية، والعمل بلمسة إخراجية للمخرج محمد سلامة.