تعرف على ضحية رامز جلال في برنامج رامز موفي ستار الحلقة الثانية

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دوت الخليج يكشف ثاني ضحايا رامز جلال في «رامز موفي ستار»

برنامج رامز موفي ستار الحلقة الثانية

وتعرض حلقة الفنانة ياسمين صبري مباشرًة عقب صلاة المغرب على قناة «Mbc مصر» اليوم الأحد الموافق له 3 إبريل ثاني أيام رمضان 2022.

وينتظر الجمهور والمتابعين عرض الحلقة الثانية من برنامج رامز جلال في رمضان 2022، بعد أن كشف المستشار تركي آل الشيخ، البرومو الرسمي لبرنامج «رامز موفي ستار» الذي يذاع عبر شاشة قناة Mbc مصر الفضائية.

برنامج رامز جلال رمضان 2022

وشارك تركي آل شيخ متابعيه وجمهوره بنشره برومو برنامج رامز موفي ستار الذي ينافس به الفنان رامز جلال ضمن موسم رمضان 2022، وذلك عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وعلق رئيس الهيئة العامة للترفيه على البرومو وكتب في تعليقه: “في قلب الرياض عاصمتنا الحبيبة، وفي شهر رمضان المبارك، للسنة الثانية على التوالي، على قناة إم بي سي رامز موفي ستار، برعاية هيئة الترفيه”.

ضحايا برنامج رامز موفي ستار

يشار أن الفنان رامز جلال يستدرج في برنامجه الجديد عدد من النجوم في الفن والرياضة والإعلام بمصر والوطن العربي ليقعوا ضحية مقلبه بمساعدة النجم العالمي فان دام.

وتضم قائمة ضيوف برنامج رامز موفي ستار الذين ظهروا في البرومو الرسمي كلا من صابرين، أحمد فتحي، هنا الزاهد، وعمرو يوسف، عائشة بن أحمد، غادة عادل، حمو بيكا، مايان السيد، ياسمين صبري، محمد أنور، درة، وحنان مطاوع وآخرين.

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ويشار أن ملقب رامز جلال الجديد الذي يحمل اسم رامز موفي ستار وينافس به ضمن الموسم الرمضاني لعام 2022 يساعده به نجم الأكشن العالمي فاندام الذي يأتي الضحية من النجوم والفنانين لمشاركته في أحد مشاهد فيلمه الجديد الذي يصوره في الصحراء وأثناء التصوير يشعر أنه في خطر وأنه على وشك الموت بعد أن تنهار السيارة في بحيرة بها تمساح.

وبعد أن يتعرض لمضايقات خلفه من رامز الذي ينتحل وقتها صفة فان دام يكتشف الضيف أن رامز جلال من يجلس خلفه ويضايقه ويرمي عليه الثعابين.