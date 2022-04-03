الرئيس السيسي يتبادل التهنئة بحلول رمضان مع العاهل الأردني وأمير الكويت

أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم اتصالًا هاتفيًا مع الملك عبدالله الثانى بن الحسين، ملك المملكة الأردنية الهاشمية، حيث أعرب الرئيس عن خالص تهنئته بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم، متمنيًا للشعب الأردنى الشقيق كل الخير والتقدم والرخاء.

وأعرب الملك الأردنى عن خالص تقديره على هذه التهنئة الكريمة من أخيه الرئيس، داعيًا الله العلى القدير أن يعيد هذه المناسبة على مصر، قيادة وشعبًا، وعلى الأمتين العربية والإسلامية بالخير واليُمن والبركات، وأن يحفظ مصر من كل سوء. كما أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم اتصالًا هاتفيًا مع شقيقه الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت.

وتوجه الرئيس إلى شقيقه العاهل الكويتى بالتهنئة بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم، معربًا عن خالص تمنياته بالتقدم والازدهار لدولة الكويت حكومة وشعبًا.

من جانبه، أعرب العاهل الكويتى عن امتنانه للتهنئة واللفتة الكريمة للرئيس بمناسبة الشهر الكريم، متمنيًا لمصر حكومة وشعبًا كل تقدم وازدهار وسلام.

صرح بذلك السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية.