الأعلى للأثار خفض سعر التذكرة المجمعة لزيارة متحف شرم الشيخ

قال أسامة عمارة، أمين عام غرفة شركات السياحة التابعة للاتحاد المصرى للغرف السياحية أنه نظرا لتداعيات أزمة السياحة الحالية، وفقد عدد من أسواق السياحة المهمة لمصر، قررالمجلس الأعلى للأثار وبشكل استثنائي تخفيض أسعار التذاكر المجمعة لزيارة متحفي الغردقة وشرم الشيخ، ليكون سعر التذكرة 120 جنيها بدلا من 150 جنيها، وذلك تشجيعا لشركات السياحة، لافتا إلى أنه تم البدء فعليا في تطبيق تلك الأسعار بداية من شهر أبريل الجاري على ان يستمر العمل بها نهاية شهر أكتوبر المقبل.

وأضاف خلال الكتاب الدورى رقم "94" لعام 2022 أن المجلس الأعلى للآثار وافق على إرجاء أي زيادة في أسعار رسوم المناطق الأثرية والمتاحف، التي كان من المقرر تطبيقه بداية من الشهر المقبل.

وأشار أمين عام غرفة شركات السياحة إلى استمرار العمل بمنح تخفيض بنسبة 50% على أسعار تذاكر الدخول الكاملة للمصريين والأجانب بالمناطق الأثرية والمتاحف المفتوحة، والتي سبق وأن وافق عليها مجلس إدارة المجلس الأعلى للأثار العامين الماضيين وذلك دعما للسياحة الثقافية بجميع محافظات الصعيد من بنى سويف إلى أسوان بالإضافة إلى محافظتى الوادى الجديد والفيوم خلال أشهر (يونيو - يوليو - أغسطس 2022) بحيث يتم تطبيق سعر موحد لجميع المصريين والأجانب وهو سعر الطلبة.

وكان الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والأثار قد أكد فى تصريح سابق انه تم تخفيض أسعار تذاكر المواقع الأثرية والمتاحف بنسبة 50% لتشجيع السائحين والمصريين على زيارة هذه الأماكن، لافتا إلى ان هناك إهتمام حكومى بتنشيط السياحة الثقافية والاثرية فضلا عن ضرورة الانتهاء من أعمال تطوير مسار العائلة المقدسة ‘ موضحا انه تم افتتاح مجموعة من الكنائس الموجودة بمسار العائلة المقدسة آخرها في الغربية والشرقية وكفر الشيخ هذا العام،موضحا أنه سيتم استكمال افتتاح باقي النقاط قريباً، كما أكد العنانى انه تم السماح مؤخراً لشركات الطيران المصرية والإقليمية والدولية للمشاركة والاستفادة من قواعد الحملات الترويجية المشتركة.