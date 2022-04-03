عاجل.. السيسى يهنئ أمير الكويت بحلول شهر رمضان

جدة - نرمين السيد - وصرح السفير بسام راضى المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس السيسى، توجه إلى شقيقه العاهل الكويتى بالتهنئة بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم، معربا عن خالص تمنياته بالتقدم والازدهار لدولة الكويت حكومة وشعبا. من جانبه، أعرب العاهل الكويتى عن امتنانه للتهنئة واللفتة الكريمة للرئيس السيسى، بمناسبة الشهر الكريم، متمنيا لمصر حكومة وشعبا كل تقدم وازدهار وسلام.

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