محافظ أسيوط: فتح 16 معرض أهلا رمضان ومنافذ متنقلة لبيع السلع بأسعار مخفضة

جدة - نرمين السيد - صرح محافظ أسيوط عصام سعد بأنه تم فتح 16 معرض "أهلا رمضان"، بخلاف المعرض الرئيسى الذى تم افتتاحه بالتنسيق مع الغرفة التجارية فى مختلف مراكز ومدن المحافظة، لتوفير السلع والمواد الغذائية بكميات مناسبة وبأسعار مخفضة تصل إلى 30%.





وأشار المحافظ - خلال لقائه، اليوم الأحد، مع مدير عام مديرية الإصلاح الزراعى بأسيوط المهندس عارف محمد على - إلى أن المحافظة تبذل جهودا كبيرة لتوفير السلع وبأسعار مناسبة فى مختلف المراكز لتلبية احتياجات المواطنين، تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية وخطة الدولة لمكافحة الغلاء والتصدى لجشع التجار.

وأوضح أنه تم افتتاح بعض المنافذ المتنقلة، التى أطلقتها هيئة الإصلاح الزراعى، فى منطقة الوليدية بحى شرق أسيوط لتجوب الميادين والأحياء لبيع السلع الغذائية والزراعية والحيوانية والداجنة (عسل نحل، بلح، خضروات، فاكهة، بيض) بأسعار مخفضة عن مثيلتها فى الأسواق، مشيدا بمبادرات الإصلاح الزراعى ومؤسسات المجتمع المدنى وكافة القطاعات لتوفير السلع بأسعار مخفضة للمواطنين وسد احتياجتهم من خلال منافذ متنقلة تجوب المراكز والقرى.

ومن جهته، قال مدير عام مديرية الإصلاح الزراعى "إنه تم الدفع بـ4 سيارات كمنافذ بيع متنقلة للسلع الغذائية والمنتجات الزراعية بأنواعها المختلفة فى منطقة الوليدية بمناسبة شهر رمضان المبارك، على أن تجوب تلك السيارات ميادين وأحياء المحافظة، بالإضافة إلى فتح منافذ جديدة فى القرى والمراكز لتلبية احتياجات المواطنين من السلع بأسعار مخفضة".