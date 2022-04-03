عاجل.. التعليم تعلن فتح باب التقدم للإعارات الخارجية لمدة 3 أسابيع

جدة - نرمين السيد - أرسلت إدارة التخطيط بالإدارة العامة للإعارات الخارجية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، خطابا للمديريات التعليمية، تعلن فيه فتح باب التقدم للإعارة اعتبارا من اليوم الأحد، ولمدة 3 أسابيع، لجميع التخصصات والوظائف المختلفة "ذكور وإناث".





كما أعلنت فتح باب التقدم لجميع تخصصات التعليم الفنى: نظرى وعملى. ووفقا للخطاب المرسل والذى حصل "دوت الخليج"، على صورة منه، يأتى هذا بعد استلام بطاقات المتقدمين للإعارة للعام الدراسى 2022-2023 من جميع المديريات والإدارات التعليمية على مستوى الجمهورية، والذى انتهى طبقا للجدول الزمنى المعد لهذا الشأن بتاريخ 30 مارس 2022.

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