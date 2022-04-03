/689923/الكرملين-بوتين-سيلتقي-زيلينسكي-حال-التوصل-لاتفاق-مكتوب-بين-البلدين

أكد المتحدث الرسمي باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يمكنه أن يلتقي بالرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي فقط عندما يتم التوصل إلى اتفاق مكتوب بين البلدين.

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وردا على سؤال ما إذا كان بوتين قد رفض لقاء زيلينسكي من قبل، قال بيسكوف: "بوتين لم يستبعد قط مثل هذا الاجتماع، وبالطبع فإنه محتمل نظريا، لكن من أجل أن يحدث هذا الاجتماع ، لابد من التوصل إلى وثيقة مكتوبة بين وفود المفاوضات بين البلدين، وليس مجرد مجموعة أفكار لكن اتفاق مكتوب".

روسيا: لدينا تقدم فى مسار المفاوضات خاصة بشأن ما يتعلق بحياد أوكرانيا عسكريا

وكان قد أكد وزير الخارجية الروسى لافروف، علي وجود تقدم فى مسار المحادثات والمفاوضات مع الوفد الأوكرانى، خاصة بشأن ما يتعلق بحياد أوكرانيا عسكريا.

وأضاف لافروف، أن روسيا تسعى إلى تعزيز علاقاتها مع الأسواق الأسيوية لتقليل استخدام الدولار وتغطى العقوبات غير الشرعية المفروضة عليه، مشدد على أن روسيا سوف تعزز استخدام الروبل الروسى فى معاملاتها التجارية الدولية.

وأشار إلى أن روسيا قد لمست تفهما لدى الأوكرانيين للأوضاع الجديدة فى شبه جزيرة القرم واقليم ودونباس، مؤكدا على أنه يجب أن تستمر المحادثات والمفاوضات بين الوفد الروسى والأوكرانى.

وشدد لافروف، على أن دول حلف الناتو تريد أن تجعل أوكرانيا جبهة جديدة ضد روسيا، محذرا أن هذا الأمر ترفضه روسيا تماما.

أوضح وزير الخارجية الروسي، أن روسيا تعمل على تجاوز الظروف التى نجمت عن العقوبات التى فرضتها الدول الغربية والاتحاد الأوروبى علىنا من خلال تعزيز علاقتنا مع أصدقائنا الحقييقيين.