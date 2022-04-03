/689910/اليوم-دينا-الشربيني-تتحدث-عن-علاقتها-بـ-عمرو-دياب-مع-شيرين-عرفة

تحل الفنانة دينا الشربيني، اليوم الأحد، ضيفة على برنامج ادينا بندردش، في أولى حلقاته، وهو من تقديم المذيعة شيرين عرفة، عبر حسابتها الرسمية علي مواقع التواصل الاجتماعي.

دوت الخليج يرصد موعد حلقة دينا الشربيني في برنامج ادينا بندردش مع شيرين عرفة.

دينا الشربيني وعلاقتها بالفنان عمرو دياب

تكشف الفنانة دينا الشربيني عن تفاصيل جديدة بعلاقتها السابقة مع الفنان عمرو دياب، وتتحدث عن عن العلاقة بين الرجل والمرأة.

دينا الشربيني في مسلسل المشوار

من جانبه، تشارك الفنانة دينا الشربيني في مسلسل المشوار إلى جانب النجم محمد رمضان و عدد كبير من النجوم، من بينهم «دينا الشربيني، عمرو عبد الجليل، بيومي فؤاد، شريف سلامة، ندى بسيوني، أحمد سعيد عبد الغني، خالد أنور، مايان السيد، حنان يوسف، كارولين خليل، ريهام عبد الغفور، ملك قورة» وغيرهم، والمسلسل من إنتاج محمد السعدي، وتأليف محمد فريد، وإخراج محمد ياسين.

يُعرض مسلسل المشوار بطولة الفنانة دينا الشربي والنجم محمد رمضان على قناة Mbc 1 في تمام الساعة 8 مساءً و 8:45 صباحًا، كما يعرض على dmc في تمام الساعة 6.30 مساءً، والإعادة 11.30 مساءً و11 صباحًا، وعلى دي إم سي دراما يُعرض في تمام الساعة 8.10 مساءً.

تدور أحداث المسلسل حول ورد وماهر وهما زوجان يعانيان من العديد من المشكلات، ويحاولان حل تلك المشاكل مع ابنهما «رحيم»، حيث يعملان في إحدى شركات الملاحة بالإسكندرية باليومية.

وتألقت في المارثون الرمضاني المنصرم بمسلسل قصر النيل، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي درامي مشوق، في حقبة ستينيات القرن الماضي، حول خلافات أبناء رفعت السيوفي وعمهم منصور السيوفي على ميراث والدهم وتركته الضخمة.

ويشهد مسلسل قصر النيل مشاركة نخبة كبيرة من الفنانين من بينهم، دينا الشربيني، وصلاح عبد الله، وأحمد مجدي، وريهام عبدالغفور، وأحمد خالد صالح، ومحمود البزاوي، وسامي مغاوري، وعمر السعيد، وصبري فواز، ومريم الخشت، وناردين فرج، والمسلسل من تأليف محمد سليمان عبدالملك، وإخراج خالد مرعي