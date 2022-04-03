/689924/نشرة-الفن-أكرم-حسني-يكشف-سبب-استعانته-بـ-لجنة-تحكيم-الدوم-في-مسلسل-مكتوب-عليا-دنيا-عبد-العزيز-تتذكر-والدتها-الراحلة-بكلمات-مؤثرة-وهذه-هي-مواعيد-عرض-مسلسل-الاختيار-3-الحلقة-الثانية

شهدت الساحة الفنية اليوم الأحد الموافق 3 من شهر إبريل الجاري، العديد من الأحداث الهامة واللافتة للإنتباه، والتي سيرصدها لكم موقع دوت الخليج خلال السطور التالية.

والدة أكرم حسني كلمة السر وراء استعانته بـ لجنة تحكيم الدوم في مسلسل مكتوب عليا

كشف الفنان المصري أكرم حسني السر وراء استعانته بلجنة تحكيم برنامج الدوم في الحلقة الأولى من مسلسل مكتوب عليا، والتي تضم الفنان حميد الشاعري والشاعر أمير طعيمة والموزع الموسيقى توما فضلًا عن مقدم البرنامج يوسف عثمان.

قال أكرم حسني في أول تعليق خلال بيان صحفي: "كان مكتوب في تقديم شخصية جلجل التي أقدمها بالمسلسل، أنه يقدم في برنامج مسابقات لاكتشاف المواهب، وحقيقة لم نجد أهم ولا أقوى من برنامج الدوم لأنه موجود داخل كل بيت مصري".

وتابع: "كنت عند والدتي يوم الجمعة، وهي سيدة ليس لديها اهتمامات معينة في التليفزيون، وفجأة ولأول مره في حياتي أجدها مهتمة بمتابعة برنامج الدوم، وقالت لي هات قناة ON علشان الدوم هبيدأ، فاستغربت جدا لهذا الأمر، وتأكدت أن البرنامج واصل لكل بيت مصري حتى ستات البيوت".

وأضاف: "برنامج الدوم إنتاج الشركة المتحدة ومسلسل مكتوب عليا تم إنتاجه تحت نفس المظلة، ولذلك لم نجد صعوبة في عرض الفكرة وتنفيذها، وتواصلنا مع الشركة وحصلنا على الموافقة ورحبوا بالفكرة، وجميعنا يعتبر هذا البرنامج واجهة مشرفة، وظهرت مشاهد المسلسل التي صورناها داخل ديكورات الدوم بشكل مميز جدا على الشاشة".

واختتم أكرم حسني حديثه قائلًا: "ظهورهم معنا إضافة للمسلسل لأن كلا منهم لديه جمهور كبير، وقد ظهرت مشاهدهم بشكل جيد جدا وتضمنت كوميديا راقية تشبههم وتتناسب مع العمل".

دنيا عبد العزيز عن والدتها الراحلة: «وطن كبير وحب لن يموت»

تذكرت الفنانة المصرية دنيا عبد العزيز والدتها التي رحلت عن عالمنا منذ فترة بكلمات مؤثرة، تزامنًا مع ذكرى ميلادها.

نشرت دنيا عبد العزيز صورة تجمعها بوالدتها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة «إنستجرام»، وعلقت عليها قائلة: "عندما اتكلم عن أمي فأنا اتكلم عن عالم.. عن دنيا وجنة، عن وطن كبير وحب لا يموت.. عن قصة وأي قصة".

وتابعت: "عن امرأة ليست كأي امرأة.. عن حب يصعب وصفه، كل عام وأنا اتنفسك يا أمي.. عيدك بالجنة".

مواعيد عرض مسلسل الاختيار 3 الحلقة الثانية على قناة on drama

ازدادت معدلات البحث من قبل الجمهور عن مواعيد عرض مسلسل الاختيار 3 الحلقة التانية، وذلك بعد أن تصدرت أولى حلقات العمل تريند توتيتر العالمي

وقررت قناة أون، التي تعرض المسلسل على شاشتها، أن تعرض الحلقة يوميًا، في تمام الساعة التاسعة والخمسون دقيقة 9:50 مساءً بتوقيت القاهرة، على أن يتم إعادة المسلسل في تمام الرابعة والثلث فجرًِا والثالثة والنصف عصرًا، كما أنه من المقرر عرضه على قناة ON DRAMA أيضًا.