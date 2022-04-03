تفاصيل عودة السياحة الروسية لمصر بـ8 رحلات أسبوعية

أفادت وسائل الإعلام الروسية، اليوم الأحد، تفاصيل هبوط أول رحلة سياحية من روسيا بمطار شرم الشيخ، أمس، منذ بدء العمليات العسكرية مع أوكرانيا، والتي تعاقدت عليها شركة بيبلو جلوباس، بناء للغطاء التأميني للرحلة الذي وفرته مصر للطيران، بعدما وافق البرلمان المصري لوزارة المالية بتخصيص الاستحقاق التأميني على شكل قرض لشركة الخطوط الوطنية.

وذكر موقع "تور بروم" السياحي: "تجاوزا للعقوبات.. استأنفت شركة سياحة روسية كبرى الرحلات المباشرة إلى الغردقة وشرم الشيخ، وتم الإعلان عن برامج الطيران إلى مصر بداية من 3 أبريل من مطار جوكوفسكي، مع الإشارة للتوسع التدريجي من رحلتين إلى أربع رحلات الى الغردقة ، ومثلها إلى شرم الشيخ بواقع رحلتان أسبوعيا حتى نهاية أبريل".

وتابع: "سيتم تنفيذ البرنامج على طائرة بوينج 777-200 ، فمن المعروف أن هناك أربعة منهم في أسطول الناقل، وعملت مصر على استئناف الرحلات الجوية مع روسيا، متجاوزة العقوبات الجوية من لوبي التأمين الدولي من خلال التأمين الحكومي الفعلي، حيث وافق مجلس النواب المصري على ضمان وزارة المالية لقرض مصر للطيران لعمل التغطية التأمينية اللازمة للرحلات ومن ثم استعادة الروابط".

وأضاف التقرير: "وبداية من 29 أبريل ، سوف تبدأ الشركات جلب السياحة الروسية لمصر عن طريق شركة Rossiya Airlines، إلى الغردقة وشرم الشيخ، وستكون متاحة للحجز في مايو مع المغادرة على رحلات روسية أيضا من موسكو كل يوم، وبالنسبة لسكان جبال الأورال وسيبيريا ، تفتح نافذة غير متوقعة على تركيا ومصر، حيث يمكنهم الآن السفر للوجهات المحببة بفضل رفع القيود المفروضة على دخول مواطني كازاخستان إلى الاتحاد الروسي ومغادرة المواطنين الروس إلى كازاخستان عبر القسم البري من الحدود الروسية الكازاخستانية في 30 مارس المنصرم، كما تم رفع قيود مماثلة عن الروس لعبور الجزء البري من الحدود الروسية المنغولية، وجميعها نقاط تسهل سفر المحيطين لمصر".

ونوه: "سكان تشيليابينسك وأورنبرغ وأومسك ونوزيبرسك ومناطق أخرى في كازاخستان سيكونون قادرين على الذهاب في إجازة من كازاخستان إلى مصر بدون تأشيرة من مطارات نور سلطان وأكتوبي وكوستاني وأوست كامينوجورسك، وعلى سبيل المثال فإنه اعتبارًا من 1 يونيو ، ستنضم شرم الشيخ المصرية إلى برنامج الطيران، كما سيكون من الممكن الطيران من كوستاناي إلى أنطاليا، ومن أكتوبي إلى أنطاليا وشرم الشيخ".