الزراعة: تجديد الاعتماد الدولي للسنة الثالثة على التوالي لمركز بحوث الصحراء

أعلن الدكتور عبدالله زغلول، رئيس مركز بحوث الصحراء، الأحد، عن تجديد الاعتماد الدولى واستمرار شهادة الجودة للسنة الثالثة على التوالي للمركز بحوث الصحراء واستمرار التسجيل في السجلات الدولية بهيئة الاعتماد الأسترالي JASANZ واستخدام علامة الاعتماد من ISC مارس 2022، وذلك بعد المرجعة الخارجية من قبل الشركة الدولية المانحة لشهادة الجودة ISC وأقرت اللجنة المانحة بعدم وجود مخالفات غير مطابقة للمواصفة الدوليةISO9001:2015 بمركز بحوث الصحراء.

وقال «زغلول»، في تصريحات صحفية، الأحد، إن لجنة الإعتماد أشادت بدعم السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي لخطط التطوير من خلال مكتب ضمان جودة الأداء والاعتماد وبالتطوير الملموس وحجم الإنجازات بمركز بحوث الصحراء من تطوير البنية التحتية والتوجه نحو التحول الرقمي واستخدام نماذج رقمية مؤمنة وتطوير المعامل البحثية وأداء عملية الصيانة والمعايرة للأجهزة العلمية والذى له مردود اقتصادي كبير.

وأضاف رئيس مركز بحوث الصحراء إنه تمت الإشادة بتطور الخدمات الصحية التي تقوم بها الإدارة الطبية ومعمل التحاليل والجهود المبذولة من لجنة السلامة والصحة المهنية وتطوير مركز المعلومات بتفعيل البرامج الحكومية الإلكترونية وتدريب العاملين عليها، وجهود إدارة الموارد البشرية والمالية وشؤون الرئاسة والعلاقات العامة والمكتب الفنى وإدارة الأمن .

وأشاد «زغلول»، بلجنة الإعتماد على جهود أعضاء مكتب ضمان جودة الأداء والاعتماد وحرصهم على تقييم الأداء بصورة مستمرة غير متحيزة لضمان التحسين المستمر، وتوثيق مراحل تطبيق نظام إدارة الجودة وتطوير الأداء البحثي والإداري خلال الفترة من (2018-2022) بمركز بحوث الصحراء للإستفادة من التجربة وتقييمها.

ولفت رئيس مركز بحوث الصحراء إلى أن اللجنة اعتمدت في التقييم على نقاط القوة بالمركز وهي دعم الإدارة العليا وإيمانها بأهمية الجودة وتنوع الكوادر بمكتب الجودة وزيادة المستوى المعرفي والتدريبي لدى أعضاء مكتب الجودة وعمل دورات تدريبية خارج المركز ومبادرة مكتب الجودة نحو التحول الرقمي واستمرار المعايرة والصيانة وتطوير الملف الطبي وتقديم الرعاية الطبية للعاملين بالمركز.

كما أوصت اللجنة بتطوير واستخدام الفرص المتاحة ومنها توجه الدولة ودعمها لمفهوم الجودة، والحصول على عوائد مباشرة وغير مباشرة نتيجة الاعتماد الدولي والتطوير والتأهل للحصول على مواصفات دولية أخرى مثل جوده المختبرات 17025وجودة التدريب وانتهت أعمال اللجنة بإعلان استمرار منح شهادة الجودة لمركز بحوث الصحراء للعام الثالث على التوالي .