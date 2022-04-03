غدا.. اختبار إلكترونى تجريبى لطلاب الإعدادية بهذه الدول

جدة - نرمين السيد - تعقد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، اختبارا إلكترونيا تجريبيا للطلاب المصريين فى الخارج، المقيدين بالصف الثالث الإعدادى بدول "لبنان، تونس، الأردن، فلسطين، السودان والمغرب"، وكذلك بدولة المملكة العربية السعودية بقنصلية: جدة، المدينة ونجران.





ويعقد الامتحان التجريبى، غدا الإثنين، بدء من الساعة العاشرة صباحا بتوقيت القاهرة.

وكشفت مصادرة مسؤولة بوزارة التربية والتعليم، أن الهدف من هذا الامتحان وغيره من الامتحانات التجريبية التى عقدت فى 31 مارس الماضى بدول الإمارات والبحرين وقطر، لمعرفة مدى إمكانية تطبيق الامتحانات الإلكترونية على الطلاب فى كل الدول التى يدرس فيها طلاب مصريين.

والتجربة عبارة سيستم يقدم للطالب الامتحان، الذى لا يظهر أمامه قبل فتح "الكاميرا" للتأكد من أنه الذى يؤدى الامتحان وليس شخص آخر، بعدها يبدأ الإجابة عن الأسئلة ويحفظها ويجرى التصحيح إلكترونيا أيضا.

وفى فبراير 2021، أعلن الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم، عقد امتحانات أبناؤنا فى الخارج إلكترونيا للصفوف من الرابع الابتدائى وحتى الثانى الثانوى فى البلاد التى جرى تعليق الدراسة بها جراء جائحة كورونا، على أن يعقد امتحان تحديد مستوى لطلاب الصف الثالث الإعدادى عند العودة إلى أرض الوطن.

واستمر نظام الامتحان الإلكترونى لطلاب الخارج مع العام الدراسى 2021-2022.

جدير بالذكر أن وزير التربية والتعليم، وافق على تأجيل موعد عقد امتحانات الدور الأول للعام الدراسى 2021-2022، إلى يوم السبت الموافق 7-5-2022، بعد انتهاء العطلة الرسمية الخاصة بعيد الفطر المبارك، بدلا من السبت الموافق 4-2-2022، كما كان مقررا فى تعليمات التقدم المعتمدة.

ووصل عدد الطلاب الذين سجلوا على الموقع الإلكترونى للتقدم لامتحانات "أبناؤنا فى الخارج" إلى ما يقرب من 74 ألف طالب وطالبة على مستوى العام، ما يعد نجاحا ملحوظا لميكنة إجراءات التقدم، تمشيا مع توجهات الدولة.