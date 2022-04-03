محافظ كفر الشيخ: تحصين 28 ألفا و730 طائراً من الأمراض الوبائية

جدة - نرمين السيد - شهدت قرى محافظة كفر الشيخ حملات تحصين الطيور ضد الأمراض الوبائية المختلفة؛ بتوجيهات جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ وإشراف الدكتور محمد بشار مدير عام الطب البيطرى بالمحافظة.





وقال المحافظ، فى تصريح اليوم الأحد، إن حملات تحصين الطيور مستمرة بالقرى والمراكز؛ ضمن الحملة القومية للحفاظ على الثروة الحيوانية؛ مؤكداً أنه تم تحصين 28 ألفا و730 طائرا ضد الأمراض الوبائية بالاضافة إلى تحصين 2665 طائرا بلقاح إنفلونزا الطيور.

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