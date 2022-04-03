عاجل.. الرئيس السيسى يهنئ ملك الأردن بشهر رمضان

جدة - نرمين السيد - وأعرب الرئيس السيسى، عن خالص تهنئته بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم، متمنيا للشعب الأردنى الشقيق كل الخير والتقدم والرخاء. كما أعرب جلالة الملك الأردنى، عن خالص تقديره على هذه التهنئة الكريمة من أخيه الرئيس السيسى، داعيا الله العلى القدير أن يعيد هذه المناسبة على مصر، قيادة وشعبا، وعلى الأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات، وأن يحفظ مصر من كل سوء.

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