النائب حسين خضير: «الاختيار 3» عمل درامي متكامل يُجسد مرحلة هامة وفارقة في تاريخ مصر

/689921/النائب-حسين-خضير-الاختيار-3-عمل-درامي-متكامل-يجسد-مرحلة-هامة-وفارقة-في-تاريخ-مصر

أكد الدكتور حسين خضير عضو مجلس الشيوخ، أن مسلسل «الاختيار 3» واحد من أهم الأعمال الدرامية الوطنية خلال السنوات الأخيرة والتي كشفت ما قامت به جماعة الإخوان ومحاولاتها الفاشلة لتحويل مصر إلى ساحة حرب أهلية، معتبراً المسلسل بمثابة وثيقة تاريخية تضمنت الحقائق الكاملة بالصوت والصور لهذه الجماعة الإرهابية التى لم يكن لها أى هدف سوى تدمير الوطن.

دوت الخليج

النائب حسين خضير: «الاختيار 3» عمل درامي متكامل ويُجسد مرحلة هامة وفارقة في تاريخ مصر

وأضاف «خضير»، أن مسلسل «الأختيار3» يُجسد مرحلة هامة وفارقة في تاريخ الوطن، وهو عمل درامي متكامل بإمتياز يضاهي أعمال الدراما العالمية، مما يستحق تسويقه عالميًا، حتى يتسنى للكثير من الشعوب الإطلاع على ما مرت به مصر من تحولات دفع ثمنها أبنائها من رجال الجيش والشرطة حتى لا يكون مصيرها كباقي دول المنطقة.

وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن الحلقة الأولى من المسلسل كشفت عن مخططات الجماعة الإرهابية والتي تدور حول لحظات ما قبل عزل محمد مرسي، وتآمر قيادات الجماعة الإرهابية على مصر، وعرض دور كل كوادر الدولة في مواجهة المخطط الذي كان سيضر بالبلاد، وظهر خلالها عددًا من الشخصيات المهمة أبرزهم البابا تواضروس والإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف الدكتور أحمد الطيب، والرئيس عبد الفتاح السيسي أثناء توليه منصب وزير الدفاع والقائد العام للقوات المسلحة قبل أحداث ثورة 30 يونيو، مؤكدًا أن الحلقات المقبلة ستشهد مزيدًا من الحقائق عن الصندوق الأسود لإرهاب الإخوان آبان فترة توليهم مقاليد الحكم.

ولفت «خضير»، إلى أن الأعمال الفنية الدرامية والسينمائية لم تعد مواد للترفيه فقط، بل إنها أصبحت تمثل إحدى أهم أدوات القوة الناعمة التي تمتلكها الدول وتحرص على تطويرها لزيادة المعرفة ورفع درجة الوعي لدي الجميع.

ووجه «خضير»، التحية والتقدير للشركة المتحدة للخدمات الاعلامية، مؤكداً أنها أعادت الاعتبار للدراما المصرية على مدار السنوات الماضية وحتى الآن، فضلاً عن كشفها للوجه القبيح لجماعة الإخوان الإرهابية وجعلت الشعب المصرى والشعوب العربية وشعوب العالم كله يلتفون حول الملحمة المصرية وبطولات بواسل مصر فى مسلسل «الاختيار».