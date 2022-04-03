/689917/أعضاء-الوفد-ينظمون-زيارة-لدار-أيتام-بلقاس-بالدقهلية

دوت الخليج

شارك في الزيارة محمد خشبة وإيمان خشبة عضوا الوفد في بلقاس.

أعضاء الوفد ينظمون زيارة لدار أيتام بلقاس بالدقهلية

وقال محمد خشبة عضو حزب الوفد في بلقاس، إن اليتيم هُو ذاك الذي فقَد قطعة من قلبه، وبات في كهوف الحياة تائهًا لا يعرف السير يمنى أم يسرى، وهُو ذاك الشخص الذي لا يجدُ مَن يقفُ جنبه في السراء أو في الضراء، على كلٍ يبقى سيد الموقف دوماً كل ما يخص الحزن بدرجة أولى والبؤس بدرجة ثانية والفقر النفسي للسعادة ثالثًا، وهكذا تستمر الحكاية والأمور.

وأكد أن حزب الوفد يرى ضرورة أن تكون هناك مشاعر وجدانية للوقوف إلى جانب هؤلاء الأيتام الذين لا حول لهم بالحياة والسعادة ولا قوة، حيث من يصبح يتيم يُصبح بلا أجنحة ولا يقدر على الطير في عالم من السعادة، قائلا: "واجبنا نحو اليتيم هو أنّ نُقدّره ولا نكون عقبة أمامَهُ على الإطلاق في كل شيء، بل يجب علينا أن نكُون سند له ونمسَح على رأسه وأن لا نقترب من ماله وعياله وعرضه، بل وحثنا الرسول الأطهر محمد ـ صلّى الله عليه وسلم ـ على رعاية اليتيم والرأفة به وعدم النيل منه بغير وجه حق، ثم قال أنا وكافل اليتيم كهاتين فى الجنة".

وتابع: لا ننثني عن الحفاظ على حق اليتيم ومشاعره لان هذا من الأسباب التي ربما تكون سبب لدخولنا في الجنة والتي ندعوا الله ان نكون وإياكم من أصحابها.