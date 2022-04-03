/689916/ابتداء-من-الثلاثاء-الارصاد-تعلن-عن-ارتفاع-درجات-الحرارة-مرة-اخرى

قالت دكتورة منار غانم عضو المركز الاعلامى الارصاد الجوية يوم أمس شهد ارتفاع ملحوظ فى درجه الحرارة حيث كانت العظمى على القاهرة الكبرى ٣٥ درجه مئويه مشيرا أن من المتوقع اليوم وغدا تشهد انخفاض نسبي وطفيف فى درجه الحرارة مقارنه بالأمس حيث متوقع اليوم على القاهرة الكبري ومحافظات الوجه البحرى أن تكون العظمى ٣١ درجه مئويه وبالتالى تستمر هذة الأجواء فى ارتفاع درجه الحراره خلال فترة النهار .

دوت الخليج

الارصاد : ارتفاع ملحوظ فى درجه الحرارة حتى نهاية الأسبوع القادم

وأكدت غانم عبر مداخله هاتفيه على قناه اكسترا نييوز أن اسوان والأقصر ومحافظات الوجه القبلى تشهد ارتفاع شديد فى درجه الحرارة خلال فترة النهار مشيرا أن مع دخول ساعات الليل تشهد على جميع المحافظات انخفاض فى درجه الحرارة حتى يصل إلى ١٥ درجه مئويه أشادت غانم أن هناك وجود نشاط للرياح على سواحلنا الشماليه والقاهرة الكبري والوجه البحرى وبالتالى نشاط الرياح يعمل على تلطيف الأجواء ويشعرنا بالاجواء الربيعيه لكن متوقع ابتداء من يوم الثلاثاء القادم حتى خميس تشهد ارتفاع كبير فى درجه الحرارة حتى يصل إلى ٣٧ درجه مئويه وبالتالى تستمر هذة الأجواء حتى نهايه الاسبوع القادم .

ابتداء من الثلاثاء.. الارصاد تعلن عن ارتفاع درجات الحرارة مرة اخرى

ونوهت غانم بنصيحه المواطنين بارتداء ملابس الشتويه مع دخول فترات الليل وايضا ننصح المواطنين خلال فترة النهار تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس لكى لا يصيبها بضربات شمس لافتا أن هناك وجود شبورة مائية على المناطق الزراعيه والقريبة من المسطحات المائيه، الامر الذي يحتم على سائقي السيارات والراغبين في السفر القيادة بهدوء والالتزام بتعليمات المرور .