تعرف على مواعيد مسلسل المشوار بطولة محمد رمضان على قناة mbc

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يشارك الفنان المصري محمد رمضان في الماراثون الرمضاني الجاري 2022 بمسلسل المشوار، وبعد أن أحدثت أولى حلقاته أمس ضجة عارمة وحازت على رواجًا واسع، تزايد البحث عبر محرك البحث الشهير جوجل على مواعيد عرض مسلسل المشوار على قناة Mbc الفضائية.

دوت الخليج يرصد مواعيد عرض مسلسل المشوار بطولة محمد رمضان ودينا الشربيني.

مواعيد عرض المشوار محمد رمضان 2022

يُعرض مسلسل المشوار بطولة الفنانة دينا الشربي والنجم محمد رمضان على قناة Mbc 1 في تمام الساعة 8 مساءً و 8:45 صباحًا، كما يعرض على dmc في تمام الساعة 6.30 مساءً، والإعادة 11.30 مساءً و11 صباحًا، وعلى دي إم سي دراما يُعرض في تمام الساعة 8.10 مساءً.

أبطال مسلسل المشوار

يشارك في بطولة المسلسل إلى جانب النجم محمد رمضان عدد كبير من النجوم، من بينهم «دينا الشربيني، عمرو عبد الجليل، بيومي فؤاد، شريف سلامة، ندى بسيوني، أحمد سعيد عبد الغني، خالد أنور، مايان السيد، حنان يوسف، كارولين خليل، ريهام عبد الغفور، ملك قورة» وغيرهم، والمسلسل من إنتاج محمد السعدي، وتأليف محمد فريد، وإخراج محمد ياسين.

أغنية باي باي ثانوية لمحمد رمضان

على الصعيد الآخر، طرح الفنان محمد رمضان، مؤخرًا، كليبه الغنائي الجديد «باي باي ثانوية» عبر قناته على موقع «يوتيوب»، ويضم فريق عمل الكليب الغنائي إسلام شندي الذي شارك في كتابة كلمات الأغنية مع فريق أجنبي، وهو من إخراج ياسر سامي.

وتقول كلمات أغنية «باي باي ثانوية»:

كنت فاكرها سيجارة عادية لكن طلعت سيجارة محشية ولاد الحرام عملوها تاني فيا وانا عندي بكره امتحان ثانوية عملوها فيا ضحكوا عليا ودماغي فجأة لفيت بيا كان نفسي انجح في الثانوية امي هتجبلي عربية لو جيبت ٨٠ ٪ بسيجارة منهم قضوا عليا خربوها ولاد المؤذية انا شايف افلام هزلية حواليا شلة حرامية انا حواليا شله حرامية عيال مش ميه ميه انا حواليا شله حرامية ولاد مؤذية انا حواليا شله حرامية باي باي ثانوية انا حواليا شله حرامية مفيش عربية

أيوة فاتتني الامتحانات بالغلط دخلت مدرسة بنات بنت جميلة بترطم روسي خدتها اوريها رقم جلوسي ويارتني ما شوفت الروسية قبل امتحان الثانوية طلعت هي كمان مؤذية متفقة معاهم عليا

انا حواليا شله حرامية مفيش عربية انا حواليا شله حرامية فين رجليا انا حواليا شله حرامية دماغي مش فيا انا حواليا شله حرامية عطشان ادوني مية انا حواليا شله حرامية عيال مش ميه ميه انا حواليا شله حرامية سيجارة فرعونية

عقلي لعبني وقالي نكمل ضميري تاعبني ومخي منمل قولت انا هعمل فورمة واحمل قومت مسكت البار والدمبل شديت بطني وعليت بينچي نشفت كتافي ومجانصي وقفت المحشي بقيت هيلثي وصحابي هخلعهم مع درسي

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