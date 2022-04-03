/689912/الشوط-الأول-التعادل-السلبي-يسيطر-على-مباراة-المصري-و-مازيمبي

أنتهت أحداث الشوط الأول من مباراة المصري البورسعيد أمام مازيمبي، والتي إقامتة في تمام الساعة الثالثة عصراً، ضمن منافسات بطولة الكونفيدرالية الإفريقية، بالتعادل السلبي.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وسيطر الفريق البورسعيدي علي أغلب فترات الشوط الأول بفضل انتشار لاعبيه الجيد داخل المستطيل الأخضر ، لكن عاب علي لاعبو المصري البطئ الشديد في تحضير الهجمات ، كما تصدي القائم الأيمن لتسديدة قوية من عمرو مرعي في الدقيقة 26.

تشكيل المصري البورسعيدي

فى حراسة المرمي: أحمد مسعود.

فى خط الدفاع: أحمد شديد قناوي- هيثم العيوني- ياسر حامد- كريم العراقي.

فى خط الوسط: أحمد حمودي- إيزي إيميكا- عمرو موسى- محمد جريندو.

فى خط الهجوم: أوستين أموتو -عمرو مرعي.

قائمة المصري لمواجهة مازيمبي

ياسر حامد، فريد شوقي، عمرو موسى، أحمد شديد، إسلام صلاح، حسين رجب، عمرو مرعي، أحمد مسعود، أوستين أموتو، إيزي إيميكا، محمد جريندو، كريم العراقي، إلياس الجلاصي، أحمد شوشة، حسن علي، هيثم العيوني، أحمد حمودي، عصام ثروت، محمد شحاتة، وأسامة الجزار.

المصري البورسعيدي يحول أحمد الشيخ للتحقيق بفرمان من معين الشعلاني

قرر مجلس إدارة نادي المصري البورسعيدي برئاسة سمير حلبية إحالة أحمد الشيخ مهاجم الفريق للتحقيق بواسطة المستشار القانوني للنادي، مع ايقاف مستحقاته لحين صدور قرار المستشار القانوني للنادي.

وكان المصري أعلن عن إيقاف مستحقات اللاعبين بعد التعادل مع إنبي اليوم الخميس في الدوري المصري الممتاز. طالع التفاصيل من هنا.

قرار تحويل أحمد الشيخ للتحقيق

ووفقًا للحساب الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" فإن هذا القرار جاء بناء على المذكرة المقدمة من الجهاز الفني للفريق بقيادة معين الشعباني ومدير الكرة كريم ذكري والدكتور مجدي الألفي طبيب الفريق بشأن عدم انتظام اللاعب في تدريبات الفريق.

كما أوضح الحساب الرسمي أن اللاعب يتغيب باستمرار بدون عُذر مسبق، وكذلك عدم التزامه بتعليمات الجهازين الفني والطبي للفريق.

وصرح بذلك عاطف مبروك نائب رئيس النادي والمشرف العام على الفريق الأول.