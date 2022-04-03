تعرف على مواعيد عرض برنامج الصدمة 2022

دوت الخليج يرصد مواعيد عرض برنامج الصدمة في موسمه الجديد 2022.

فكرة برنامج «الصدمة» في رمضان

برنامج الصدمة هو برنامج مقالب، لكنه ذو طابع إنساني، تقوم فكرته على تصوير مشهد غير حقيقي لرصد ردة فعل الناس مما حدث أمامهم من أفعال غير آدمية.

مواعيد عرض برنامج الصدمة

يعرض برنامج الصدمة الموسم الجديد 2022، على قناة mbc1 يوميًا في تمام الساعة 5 مساءً، ويمكنك مشاهدته أيضًا من خلال قناة mbc مصر في تمام الساعة 5:30 مساءً.

ويعاد برنامج الصدمة على قناة mbc مصر الفضائية في تمام الساعة 3 صباحًا، و يقدم البرنامج كريم كوجك من مصر، وفيصل الزاهرني من السعودية، ورائد أبو فتيان من العراق.

الانطلاقة الأولى لبرنامج «الصدمة»

كانت بداية انطلاقة برنامج «الصدمة» في رمضان 2017 وحتى رمضان 2019، واستطاع أن يحقق نجاحًا ساحقًا على مدار سنوات عرضه ولاقى ردود فعل إيجابية.

كريم كوجاك مقدم برنامج الصدمة يتألق في حكاية ويبقى الأثر

جدير بالذكر أن كريم كوجاك مقدم برنامج الصدمة بمصر تألق مؤخرًا في حكاية «ويبقى الأثر» من مسلسل «إلا أنا».

«ويبقى الأثر» هي سادس حكايات مسلسل «إلا أنا»، فكرة يسرى الفخرانى، وسيناريو وحوار أمانى التونسى، وإخراج أحمد يسرى، وبطولة نجلاء بدر، مصطفى درويش، إيناس كامل، رانيا منصور، مصطفى درويش، محمد التاجى وعدد آخر من الفنانين.

وتناقش الحكاية فكرة الأثر السلبى والإيجابي الذى يتركه الأشخاص لدى بعضهم، وكذلك فكرة الأمان بالنسبة للأسرة وكيفية تأمين مستقبل أولادهم من خلال التعليم.

مسيرة كريم كوجاك مقدم برنامج الصدمة المهنية

كريم كوجاك بدأ مشواره الفني من خلال عمله في قناة art والذي استمر في العمل بها طيلة 17 عام وقدم من خلالها عدة برامج ناجحة، وقد جاء عمله كمقدم برامج بمحض الصدفة عندما كان هناك اختبار لاختيار فتيات وشباب للعمل كمذيعين فتقدم للاختبار، قدم العديد من البرامج ومن أهمها برنامج “Art House” الذي شهد بداية انطلاقه فقدم من بعده برنامج “لا تذهب هذا المساء”، برنامج “خارج نطاق الخدمة” وغيرها.

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