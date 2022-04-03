حقوق المشاهدين خط أحمر ..  تحركات متواصلة من "الأعلى للإعلام" تجاه دراما رمضان لحفظ قيم وأخلاقيات المجتمع..ونواب البرلمان:  يحفظ حرية الإبداع وحقوق المواطنين معا

/689918/حقوق-المشاهدين-خط-أحمر- -تحركات-متواصلة-من-الأعلى-للإعلام-تجاه-دراما-رمضان-لحفظ-قيم-وأخلاقيات-المجتمعونواب-البرلمان -يحفظ-حرية-الإبداع-وحقوق-المواطنين-معا

يواصل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة الكاتب الصحفى كرم جبر،حماية حقوق المشاهدين والحفاظ على حرية الإبداع وعدم التعرض للنواحي الفنية للأعمال الدرامية وذلك بمتابعة تنفيذ معايير الأعمال الدرامية والإعلانات التي يتم عرضها على الشاشات وإذاعتها، والحسم مع المخالفين مثلما قرر وقف الحلقة الأولى من مسلسل "دنيا تانية" لعدم حصولها على تصريح من الرقابة على المصنفات الفنية وتم إذاعتها بالتحايل، وأكد على ضرورة إذاعة الحلقة الحاصلة على التصريح والمحذوف منها مشاهد تتعلق بزنا المحارم، بجانب وقف إعلان دايس.

دوت الخليج

البداية كانت من 20مارس 2022 بتأكيد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام على أنه يتمنى موسماً مزدهراً للمسلسلات الرمضانية التي تحقق أقصى درجات المتعة والمشاهدة في الشهر الكريم، وأصدر المجلس بياناً أكد فيه ضرورة الالتزام بالكود الإعلامي الصادر عن المجلس منذ سنتين، والمنشور في الجريدة الرسمية من منطلق مسئولية المجلس القانونية والدستورية المتعلقة بحماية حقوق المشاهدين والحفاظ على حرية الإبداع، وعدم التعرض للنواحي الفنية للأعمال الدرامية.

وأكد على أنه تم وضع معايير الأعمال الدرامية والإعلانات التي يتم عرضها على الشاشات وإذاعتها على محطات الإذاعة وهي الإلتزام بالكود الأخلاقي .. والمعايير المهنية والآداب العامة، وإحترام عقل المشاهد والحرص على قيم وأخلاقيات المجتمع وتقديم أعمال تحتوي على المتعة والمعرفة وتشيع البهجة وترقى بالذوق العام وتظهر مواطن الجمال في المجتمع، والتزام الشاشات بالمعايير المهنية والأخلاقية فيما يعرض عليها من أعمال سواء مسلسلات أو إعلانات، عدم اللجوء إلى الألفاظ البذيئة وفاحش القول والحوارات المتدنية والسوقية التي تشوه الميراث الأخلاقي والقيمي والسلوكي بدعوى أن هذا هو الواقع.

تضمنت أيضا البعد عن إقحام الأعمال الدرامية بالشتائم والسباب والمشاهد الفجة .. والتي تخرج عن سياسة البناء الدرامي .. وتسيء للواقع المصري والمصريين .. خاصة وأن الدراما المصرية يشهدها العالم العربي والعالم كله وعدم استخدام تعبيرات وألفاظ تحمل للمشاهد والمتلقي إيحاءات مسيئة تهبط بلغة الحوار .. ولا تخدمه بأي شكل من الأشكال و الرجوع إلى أهل الخبرة والإختصاص في كل مجال في حالة تضمين المسلسل أفكاراً ونصوصاً دينية أو علمية أو تاريخية حتى لا تصبح الدراما مصدراً لتكريس أخطاء معرفية، والتوقف عن تمجيد الجريمة بإصطناع أبطال وهميين يجسدون أسوأ ما في الظواهر الإجتماعية السلبية التي تسهم الأعمال الدرامية في إنتشارها.

حقوق المشاهدين خط أحمر .. تحركات متواصلة من "الأعلى للإعلام" تجاه دراما رمضان لحفظ قيم وأخلاقيات المجتمع..ونواب البرلمان: يحفظ حرية الإبداع وحقوق المواطنين معا

أيضا ضرورة خلو هذه الأعمال من العنف غير المبرر والحض على الكراهية والتمييز وتحقير الإنسان، والتأكيد على الصورة الإيجابية للمرأة .. والبعد عن الأعمال التي تشوه صورتها عمداً أو التي تحمل الإثارة الجنسية سواء قولاً أو تجسيداً تجنب مشاهد التدخين وتعاطي المخدرات التي تحمل إغراءات للنشئ وصغار السن والمراهقين لتجربة التدخين والتعاطي، مع ضرورة التزام صناع الدراما بما تم الإتفاق عليه بشأن هذه الظواهر في الوثيقة الصادرة عام 2015 بمشاركة منظمة الصحة العالمية والمركز الكاثوليكي ونقابتي المهن التمثيلية والسينمائية ورئيس اتحاد النقابات الفنية وعدد من رموز الفن والإعلام وذلك للحد من مشاهد التدخين إفساح المجال لمعالجة الموضوعات المرتبطة بالدور المجيد والشجاع الذي يقوم به أفراد المؤسسة العسكرية ورجال الشرطة في الدفاع عن الوطن ومسئولية القنوات الفضائية والإذاعات عن إختيار الأعمال الفنية الإبداعية الهادفة والتي تحمل قيمة ورسالة للمشاهد .. وتتناسب وطبيعة المجتمع، وتحافظ على العادات والتقاليد والموروث الشعبي والتي تتطرق إلى القضايا الاجتماعية المهمة .. قبل عرضها وذلك إثراء للشاشات والإذاعات بالدراما المحلية.

حذف مشاهد زنا المحارم

وجراء ذلك كان القرار الأول للمجلس وقف الحلقة الأولى من مسلسل "دنيا تانية" لعدم حصولها على تصريح من الرقابة على المصنفات الفنية وتم إذاعتها بالتحايل، وأكد على ضرورة إذاعة الحلقة الحاصلة على التصريح والمحذوف منها مشاهد تتعلق بزنا المحارم جاء ذلك بناء على شكوى عاجلة مقدمة من الدكتور خالد عبد الجليل رئيس الرقابة على المصنفات الفنية، الذي أكد أن الحلقة الأولى تم مراقبتها بالفعل، ولكن قناة النهار تحايلت وأذاعت الحلقة التي تتضمن المشاهد المحذوفة.

وأكد المجلس التنبيه على جميع القنوات الحاصلة على حق العرض، بعدم إذاعة أي مصنف غير حاصل على ترخيص بالعرض وأضاف المجلس أنه لن يتوانى في تطبيق المعايير التي يتضمنها الكود الإعلامي المعلن عنه، وأنه سيطبق النصوص الواردة في قانونه حال المخالفة التي تندرج من وقف الإذاعة حتى سحب ترخيص القناة نفسها إذا تمادت في المخالفات.

إعلان دايس وتنمره على الأطباء

كما قررت هيئة المكتب بالمجلس الاعلي لتنظيم الاعلام وقف عرض إعلان دايس و ذلك بعد رصد عددمن المخالفات شابت إعلان دايس هذا العام حيث خالف الإعلان عدد من المعايير التي حددها المجلس للاعلانات و البرامج وإعلانها ضمن الأكواد كما أن الإعلان آثار استياء الجمهور وخاصة نقابة الاطباء و ذلك لما تتضمنه من محتوي يتعارض مع اداب و اخلاقيات المجتمع المصري كما انه يتعارض مع الاداب العامة و الذوق العام و تبين لهيئة المكتب من خلال رصد الاعلان مخالفة كود الاخلاق الذي نص علي عدم التحقيير من الاشخاص ومخالفة كود الاعمال الدرامية و الاعلانية خاصة بند رقم (4) الذي ينص علي عدم اللجوء الي الالفاظ البذيئة وفحش القول و الحورات المتدنية و السوقية و المادة (16) من لائحة الجزاءات و التي تنص علي ان استخدام الفاظ تؤذي مشاعر الجمهور مخالفة تقتضي توقيع الجزاء علي المخالف.

إعلام الشيوخ وجهود المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام

قال النائب محمود القط، أمين سر لجنة الثقافة و السياحة و الآثار و الإعلام بمجلس الشيوخ،أنه يثمن التعاون المحترم و الراقي بين الرقابة على المصنفات و المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام وذلك بعد قرار المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بوقف الحلقة الأولى من مسلسل "دنيا تانية" لعدم حصولها على تصريح من الرقابة على المصنفات الفنية وتم إذاعتها بالتحايل، وأكد على ضرورة إذاعة الحلقة الحاصلة على التصريح والمحذوف منها مشاهد تتعلق بزنا المحارم مؤكدا على أن هذا التعاون يثبت أن المؤسسات تتعاون و تتكامل للحفاظ على الذوق العام و هذا أمر يستحق التقدير و الثناء.

إعلان دايس مستفز للجمهور عامة والأطباء خاصة

النائب الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، ثمن قرار المجلس الأعلي لتنظيم الإعلام، بوقف عرض إعلان دايس و ذلك بعد رصد عدد من المخالفات التي احتواها هذا العام، مؤكدا أنه يتنافي مع الآداب العام والذوق العام.

وأكد النائب أيمن أبو العلا، أن إعلان شركة “ دايس”، تضمن مجموعة من الجرائم التي يعاقب عليها القانون كالتنمر والسب والقذف، إضافة إلى إنه مستفز للجمهور عامة والأطباء خاصة، و يخلو من أي نوع من التعريف والمعلومة، واتبع الإهانة والسباب للمواطن البسيط و التهكم من الأطباء واتهامهم بالتنمر.

تحركات "الأعلى للإعلام" تجاه دراما رمضان تحفظ قيم وأخلاقيات المجتمع

وأكد النائب هشام حسين، أمين سر لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، أن تحركات المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة الكاتب الصحفى كرم جبر، تجاه دراما رمضان تأتى ضمن مهامه بصحيح القانون من أجل حماية حقوق المشاهدين والحفاظ على حرية الإبداع مع عدم التعرض للنواحي الفنية للأعمال الدرامية.

وأكد أن وقف الحلقة الأولى من مسلسل "دنيا تانية" وحذف المشاهد التى تتعلق بزنا المحارم، تؤكد حرص المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام على الالتزام بالكود الأخلاقي والمعايير المهنية والآداب العامة، وإحترام عقل المشاهد والحرص على قيم وأخلاقيات المجتمع وتقديم أعمال تحتوي على المتعة والمعرفة وتشيع البهجة وترقى بالذوق العام وتظهر مواطن الجمال في المجتمع.

ولفت أمين سر لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، إلى أن دراما رمضان لا تزال في بداية الشهر الكريم وهو أمر يحتاج لجهد مضاعف من المجلس الأعلى ومتابعة دقيقة لكل ردود الأفعال تجاه الأعمال المعروضة سواء مسلسلات أو إعلانات، مشيرًا إلى أن حالة الاستياء التي حاطت إعلان دايس الخاص الملابس اثبت صحة موقف المجلس الأعلى بوقفه مؤكدًا على أنه شابه بعض صور التنمر وهو أمر مرفوض في المجتمع المصري.

وأكد النائب هشام حسين ضرورة أن يكون المجلس الأعلى أيضا حاسمًا فى عدم لجوء الأعمال المعروضة إلى الألفاظ البذيئة وفاحش القول والحوارات المتدنية والسوقية التي تشوه الميراث الأخلاقي والقيمي والسلوكي بدعوى أن هذا هو الواقع، والبعد عن إقحام الأعمال الدرامية بالشتائم والسباب والمشاهد الفجة .. والتي تخرج عن سياسة البناء الدرامي وتسيء للواقع المصري والمصريين ، خاصة وأن الدراما المصرية يشهدها العالم العربي والعالم كله، وعدم استخدام تعبيرات وألفاظ تحمل للمشاهد والمتلقي إيحاءات مسيئة تهبط بلغة الحوار ولا تخدمه بأي شكل من الأشكال.