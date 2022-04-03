/689911/نواب-البرلمان-تحركات-الأعلى-للإعلام-تجاه-دراما-رمضان-تحفظ-قيم-وأخلاقيات-المجتمع-بعد-وقف-إعلان-دايس-وحذف-مشاهد-زنا-المحارم

أشاد أعضاء مجلس النواب بحرص المجلس الأعلي لتنظيم الإعلام، برئاسة الكاتب الصحفي كرم جبر، على إحترام عقل المشاهد، وقيم وأخلاقيات المجتمع المصري، من خلال تقديم أعمال تهدف إلى المتعة وترتقى بالذوق والآداب العامة، إضافة إلى إظهار مواطن الجمال والصفات الحميدة في المجتمع، من خلال قرار المجلس بحذف مشاهد زنا المحارم من مسلسل " دنيا تانية "، ووقف إعلان دايس.

دوت الخليج

النائب أيمن أبو العلا فى أول تعليق من البرلمانعلى إعلان «دايس»..«مستفز للجمهور عامة والأطباء خاصة»

النائب الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، ثمن قرار المجلس الأعلي لتنظيم الإعلام، بوقف عرض إعلان دايس و ذلك بعد رصد عدد من المخالفات التي احتواها هذا العام، مؤكدا أنه يتنافي مع الآداب العام والذوق العام.

وأكد النائب أيمن أبو العلا، أن إعلان شركة “ دايس”، تضمن مجموعة من الجرائم التي يعاقب عليها القانون كالتنمر والسب والقذف، إضافة إلى إنه مستفز للجمهور عامة والأطباء خاصة، و يخلو من أي نوع من التعريف والمعلومة، واتبع الإهانة والسباب للمواطن البسيط و التهكم من الأطباء واتهامهم بالتنمر.

النائب هشام حسين: تحركات "الأعلى للإعلام" تجاه دراما رمضان تحفظ قيم وأخلاقيات المجتمع

أكد النائب هشام حسين، أمين سر لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، أن تحركات المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة الكاتب الصحفى كرم جبر، تجاه دراما رمضان تأتى ضمن مهامه بصحيح القانون من أجل حماية حقوق المشاهدين والحفاظ على حرية الإبداع مع عدم التعرض للنواحي الفنية للأعمال الدرامية.

وأكد حسين، على أن وقف الحلقة الأولى من مسلسل "دنيا تانية" وحذف المشاهد التى تتعلق بزنا المحارم، تؤكد حرص المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام على الالتزام بالكود الأخلاقي والمعايير المهنية والآداب العامة، وإحترام عقل المشاهد والحرص على قيم وأخلاقيات المجتمع وتقديم أعمال تحتوي على المتعة والمعرفة وتشيع البهجة وترقى بالذوق العام وتظهر مواطن الجمال في المجتمع.

ولفت أمين سر لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، إلى أن دراما رمضان لا تزال في بداية الشهر الكريم وهو أمر يحتاج لجهد مضاعف من المجلس الأعلى ومتابعة دقيقة لكل ردود الأفعال تجاه الأعمال المعروضة سواء مسلسلات أو إعلانات، مشيرًا إلى أن حالة الاستياء التي حاطت إعلان دايس الخاص الملابس اثبت صحة موقف المجلس الأعلى بوقفه مؤكدًا على أنه شابه بعض صور التنمر وهو أمر مرفوض في المجتمع المصري.

وأكد النائب هشام حسين ضرورة أن يكون المجلس الأعلى أيضا حاسما فى عدم لجوء الأعمال المعروضة إلى الألفاظ البذيئة وفاحش القول والحوارات المتدنية والسوقية التي تشوه الميراث الأخلاقي والقيمي والسلوكي بدعوى أن هذا هو الواقع، والبعد عن إقحام الأعمال الدرامية بالشتائم والسباب والمشاهد الفجة .. والتي تخرج عن سياسة البناء الدرامي وتسيء للواقع المصري والمصريين ، خاصة وأن الدراما المصرية يشهدها العالم العربي والعالم كله، وعدم استخدام تعبيرات وألفاظ تحمل للمشاهد والمتلقي إيحاءات مسيئة تهبط بلغة الحوار ولا تخدمه بأي شكل من الأشكال.