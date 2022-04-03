نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عجينة السمبوسك الرمضانية في البيت بمكونات بسيطة وحشوها بالعديد من الحشوات في المقال التالي
تعتبر عجينة السمبوسك من المأكولات التي يقبل على تناولها الكثير من الأشخاص وخاصة في شهر رمضان الكريم وأسرة موقعنا تتمنى لحضراتكم صوماً مقبولاً وإفطاراً شهياً حيث تتسم السمبوسك بالمذاق الشهي واللذيذ، ويمكن حشو عجينة السمبوسك بالعديد من الحشوات سواء كانت حلوة أو حادقة، بالإضافة لسهولة تحضير عجينة السمبوسة في المنزل دون شرائها من الخارج ويتم حشو عجينة السمبوسك بأكثر من حشو ومن خلال مقالنا التالي سنقدم إليكم طريقة تحضير عجينة السمبوسك بمكونات بسيطة وطرق إعدادها بأكثر من حشوة.
تحضير عجينة السمبوسك
يتم تحضير عجينة السمبوسك بمقادير بسيطة وغير مكلفة على الإطلاق وإليكم في السطور الآتية المقادير.
مقادير عجينة السمبوسك
- كأسان من الدقيق الأبيض متعدد الاستخدمات ويكون منخول.
- كأس من المياه الفاترة.
- ملعقة صغيرة من الملح الناعم.
- ملعقة كبيرة من الزيت النباتي.
خطوات تحضير عجينة السمبوسك
يتم تحضير عجينة السمبوسك بخطوات بسيطة للغاية وتلك الخطوات هي كلًا من التالي وهو ما سوف نذكره لحضراتكم في السطور التالية.
طريقة تحضير عجينة السمبوسك
- يتم الحصول على إناء عميق ويتم وضع فيه كلًا من الملح والزيت النباتي والمياه.
- بعد ذلك يتم وضع الإناء على النار وتركه لحين الغليان بعد ذلك يتم إضافة الدقيق ثم يتم رفعه على النار مع تقليب المقادير بالملعقة.
- يتم وضع الخليط جانبًا لحين أن يبرد بصورة نهائية ثم يتم فركه باليدين لحين أن يتم الحصول على عجينة ثم يتم تركها لمدة ربع ساعة لحين أن ترتاح.
- بعد ذلك يتم رش كمية من الدقيق على السطح الرخامي ثم يتم فرد العجينة بالاعتماد على عصا الفرد لحين أن يتم الحصول على عجينة رقيقة.
- يتم تقطيع العجينة بصورة طولية من أجل أن يتم حشوها.
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