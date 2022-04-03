عجينة السمبوسك الرمضانية في البيت بمكونات بسيطة وحشوها بالعديد من الحشوات

تعتبر عجينة السمبوسك من المأكولات التي يقبل على تناولها الكثير من الأشخاص وخاصة في شهر رمضان الكريم وأسرة موقعنا تتمنى لحضراتكم صوماً مقبولاً وإفطاراً شهياً حيث تتسم السمبوسك بالمذاق الشهي واللذيذ، ويمكن حشو عجينة السمبوسك بالعديد من الحشوات سواء كانت حلوة أو حادقة، بالإضافة لسهولة تحضير عجينة السمبوسة في المنزل دون شرائها من الخارج ويتم حشو عجينة السمبوسك بأكثر من حشو ومن خلال مقالنا التالي سنقدم إليكم طريقة تحضير عجينة السمبوسك بمكونات بسيطة وطرق إعدادها بأكثر من حشوة.

تحضير عجينة السمبوسك

يتم تحضير عجينة السمبوسك بمقادير بسيطة وغير مكلفة على الإطلاق وإليكم في السطور الآتية المقادير.

مقادير عجينة السمبوسك

كأسان من الدقيق الأبيض متعدد الاستخدمات ويكون منخول. كأس من المياه الفاترة. ملعقة صغيرة من الملح الناعم. ملعقة كبيرة من الزيت النباتي.

خطوات تحضير عجينة السمبوسك

يتم تحضير عجينة السمبوسك بخطوات بسيطة للغاية وتلك الخطوات هي كلًا من التالي وهو ما سوف نذكره لحضراتكم في السطور التالية.

طريقة تحضير عجينة السمبوسك