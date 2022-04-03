مدبولى لـ رئيس الأعلى للإعلام: الدولة تؤكد احترامها الدائم لحرية الرأى

جدة - نرمين السيد - وفى مستهل اللقاء، أكد رئيس الوزراء تعاظم دور الإعلام فى عالمنا المعاصر يوما بعد يوم، ولا سيما مع التطور التكنولوجى الهائل والمتسارع الذى نشهده حاليا على مستوى العالم، وذلك من خلال عرض القضايا الوطنية، وكيفية التغلب على التحديات التى تواجه الدولة على مختلف الأصعدة أمام الرأى العام، كما أنه قوة لا يستهان بها فى تنوير المجتمع وحشد الجهود من أجل الدفاع عن الوطن ضد التهديدات والحفاظ على مقدرات الوطن.

وقال الدكتور مصطفى مدبولى: إن الدولة المصرية تؤكد احترامها الدائم لحرية الرأى والتعبير وتعدد الآراء، بما يخدم مصلحة الوطن وصالح المواطنين، مشيرا إلى أن مصر لديها إعلاميين تفخر بهم، ويمثلون إحدى أدوات قوتها الناعمة، ومن ثم يجب دوما البناء على ما تحقق فى هذا المجال، والتعامل مع أى سلبيات تظهر على الفور.

وخلال اللقاء، استعرض رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ملامح الاستراتيجية الإعلامية لعام 2022، والتى تنطلق من الدور الذى يلعبـه الإعلام كقوة ناعمة فـى إحداث التغيرات المطلوبة فى مجال رفع الوعى والإدراك لدى المواطنين؛ كى يكونوا فاعلين وشركاء فى تنمية المجتمع، وصولا لتحقيق "رؤية مصر 2030"، كما أنها تأتى انطلاقا من حرية الرأى والتعبير فـى الرسالة الإعلامية باعتبارها حقا دستوريا وقانونيا أصيـلا مـن حقوق المواطن، إضافة إلى ضمان حمايـة حق المواطن فى التمتع بإعلام وصحافة حرة ونزيهة على قدر كبير من المهنية.

وقال كرم جبر: على الرغم من الجهود التى بذلها المجلس الأعلى لتنظيم الإعـلام على مدار السنوات الأربع الماضية، بالتنسيق والتعاون مع الهيئتين الوطنيتين للصحافة والإعلام لتحسين بيئة الإعلام وضبط المشهد، إلا أن الطريق لا يزال طويلا، وهناك يقين بضرورة استكمال باقى خطوات ضبط المشهد الإعلامى.

وأشار رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام إلى أن الاستراتيجية الإعلامية للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ترتكز على عدة محددات تتمثل فى مؤتمر المناخ وقضايا البيئة، وملامح الجمهورية الجديدة، وإعلاء مبادئ حقوق الإنسان، وإبراز المشروعات التنموية والخدمية التى تنفذها الدولة ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير القرى المصرية والمشروعات والمبادرات القومية، فضلا عن رفع الوعى ومواجهة الشائعات، ونبذ الكراهية وإعلام الروح الرياضية.

وأضاف: كما تركز الاستراتيجية على المضامين الإعلامية المتعلقة بتجديد الخطاب الدينى، إضافة إلى وضع خطط تدريب الصحفيين والإعلاميين المصريين لمواجهة تطورات المهنة والثورتين الرابعة والخامسة وتقديم إعلام هادف بالدرجة الأولى يحقق طموحات الدولة المصرية، ويدفع المواطن للمشاركة فى أعباء التنمية، فضلا عن العمل على بناء وعى وطنى أفضل، من خلال تنظيم ورش عمل ولقاءات وندوات بهدف الاهتمام بالشخصية المصرية وتحديد سماتها.

وتابع: تولى الاستراتيجية اهتماما كبيرا بقضايا الأطفال والمرأة والشباب، وتحديد مدونة سلوك خاصة بالتعامل الإعلامى مع الطفل كمتلقى للإعلام، كما يهدف المجلس إلى زيادة المساحة المخصصة للأطفال والمرأة والشباب فى وسائل الإعلام المختلفة، وزيادة مساحة البرامج الفضائية والصفحات المتخصصة فى الصحف والمجلات لمناقشة قضاياهم، بالإضافة إلى عدد من المحاور الأخرى المهمة.

وأشاد رئيس الوزراء بالجهود الواضحة التى بذلها المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام لتغطية مختلف الأبعاد السياسية، والاجتماعية، والقضايا التى تخص مختلف شرائح المجتمع، خلال إعداده الاستراتيجية الإعلامية الجديدة للعام الحالى، مؤكدا على ضرورة متابعة تنفيذ البنود المختلفة لهذه الاستراتيجية، مع مراعاة وضع آليات محددة للتنفيذ، وإيلاء اهتمام أكبر بما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعى من شائعات، وضرورة التصدى لها والتعامل مع من يروجونها طبقا للقانون.

وعرض كرم جبر، خلال اللقاء، ملخص التقرير السنوى الرابع للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام لعام 2021، والذى تناول مختلف النشاطات التى قام بها المجلس الأعلى أو شارك بها خلال عام 2021، ومن بينها لقاء السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية بوزراء الإعلام العرب، بالإضافة إلى دور المجلس الأعلى فى توطيد العلاقات المصرية الإعلامية العربية، مشيرا إلى أنه تم الاتفاق خلال لقائه بعدد من وزراء ومسئولى الإعلام فى عدد كبير من الدول العربية على توقيع بروتوكولات للتعاون فى مجال الإعلام حول القضايا ذات الاهتمام المشترك، كما تم الاتفاق على ضرورة وجود مرصد للشائعات مع بعض الدول العربية؛ من أجل التصدى لانتشار الشائعات حول القضايا المصرية العربية.

بالإضافة إلى ذلك، تناول التقرير السنوى الرابع دور المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام فى العديد من القضايا الوطنية، ومن بينها قضية الأمن الغذائى، ودعم قضية المياه ونهر النيل، بالإضافة إلى المسئولية المجتمعية والتنمية المستدامة، ودعم قضية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، بجانب زيادة الاهتمام بقضية الوعى والهوية الأخلاقية، فضلا عن دور المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام فى دعم قضايا المصريين بالخارج، وقضية التنمية الشاملة بسيناء، علاوة على السياسة الخارجية للدولة، وقضايا الطفل والمرأة والشباب.

كما تضمن التقرير دور المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام فى دعم ترسيخ دعائم الجمهورية الجديدة.