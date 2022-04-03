عاجل- التموين تزف بشرى لأصحاب المخابز

وأكد المصيلحى، فى بيان له، أن التوجيه الذى أصدره اليوم يأتى حرصا من الوزارة على ضرورة توافر رغيف الخبز البلدى المدعم للمواطنين وتيسيراً على أصحاب المخابز البلدية فى ظل الظروف الراهنة التى تمر بها البلاد خلال الفترة الحالية، وحلول شهر رمضان، وعيد الفطر المبارك، وقرب نهاية العام الدراسى.
وشدد الوزير على المديريات بضرورة متابعة المخابز والتزامها بالمواعيد المقررة لها فى رمضان.
وأشار المتحدث باسم الوزارة أحمد كمال، إلى أن الوزارة وفرت لكل مخبز 3 أيام من الدقيق، مؤكدا أن مواعيد فتح المخابز فى رمضان يبدأ من 8 صباحاً حتى 5 مساءا، وهناك بعض المخابز سوف تفتح أبوابها أمام المواطن فى فترة مسائية لإنتاج رغيف خبز للسحور.
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