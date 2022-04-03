عاجل- التموين تزف بشرى لأصحاب المخابز

جدة - نرمين السيد - أصدر الدكتور على المصيلحى، وزير ‏التموين والتجارة الداخلية توجيهاً وزارياً بإرجاء تحصيل ‏المبالغ المالية والأقساط المستحقة على أصحاب المخابز البلدية ‏خلال شهر رمضان المعظم وحتى نهاية عيد الفطر المبارك.





وأكد المصيلحى، فى بيان له، أن التوجيه الذى أصدره اليوم يأتى حرصا من الوزارة على ضرورة توافر رغيف الخبز البلدى ‏المدعم للمواطنين وتيسيراً على أصحاب المخابز البلدية فى ‏ظل الظروف الراهنة التى تمر بها البلاد خلال الفترة الحالية، ‏وحلول شهر رمضان، وعيد الفطر المبارك، وقرب نهاية العام ‏الدراسى.

وشدد الوزير على المديريات ‏بضرورة متابعة المخابز والتزامها بالمواعيد المقررة لها فى ‏رمضان.

وأشار المتحدث باسم الوزارة أحمد كمال، إلى أن الوزارة وفرت لكل ‏مخبز 3 أيام من الدقيق، مؤكدا أن مواعيد فتح ‏المخابز فى رمضان يبدأ من 8 صباحاً حتى 5 مساءا، وهناك ‏بعض المخابز سوف تفتح أبوابها أمام المواطن فى فترة مسائية ‏لإنتاج رغيف خبز للسحور.‏