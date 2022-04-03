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/689909/أمين-شكاوى-النواب--تحركات-الأعلى-للإعلام-تجاه-دراما-رمضان-تحفظ-قيم-وأخلاقيات-المجتمع-بعد-وقف-إعلان-دايس-وحذف-مشاهد-زنا-المحارم

ويطالب بالردع تجاه الألفاظ البذيئة وفاحش القول..

03:39 م - الأحد 3 أبريل 2022

أكد النائب هشام حسين، أمين سر لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، أن تحركات المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة الكاتب الصحفى كرم جبر، تجاه دراما رمضان تأتى ضمن مهامه بصحيح القانون من أجل حماية حقوق المشاهدين والحفاظ على حرية الإبداع مع عدم التعرض للنواحي الفنية للأعمال الدرامية.

النائب هشام حسين: تحركات«الأعلى للإعلام» تجاه دراما رمضان تحفظ قيم وأخلاقيات المجتمع

دوت الخليج

جاء ذلك في تصريحات للمحررين البرلمانين، مؤكدًا على أن وقف الحلقة الأولى من مسلسل "دنيا تانية" وحذف المشاهد التى تتعلق بزنا المحارم، تؤكد حرص المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام على الالتزام بالكود الأخلاقي والمعايير المهنية والآداب العامة، وإحترام عقل المشاهد والحرص على قيم وأخلاقيات المجتمع وتقديم أعمال تحتوي على المتعة والمعرفة وتشيع البهجة وترقى بالذوق العام وتظهر مواطن الجمال في المجتمع.

ولفت أمين سر لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، إلى أن دراما رمضان لا تزال في بداية الشهر الكريم وهو أمر يحتاج لجهد مضاعف من المجلس الأعلى ومتابعة دقيقة لكل ردود الأفعال تجاه الأعمال المعروضة سواء مسلسلات أو إعلانات، مشيرًا إلى أن حالة الاستياء التي حاطت إعلان دايس الخاص الملابس اثبت صحة موقف المجلس الأعلى بوقفه مؤكدًا على أنه شابه بعض صور التنمر وهو أمر مرفوض في المجتمع المصري.

أمين شكاوى النواب : تحركات "الأعلى للإعلام" تجاه دراما رمضان تحفظ قيم وأخلاقيات المجتمع بعد وقف إعلان دايس وحذف مشاهد زنا المحارم

وأكد النائب هشام حسين ضرورة أن يكون المجلس الأعلى أيضا حاسمًا فى عدم لجوء الأعمال المعروضة إلى الألفاظ البذيئة وفاحش القول والحوارات المتدنية والسوقية التي تشوه الميراث الأخلاقي والقيمي والسلوكي بدعوى أن هذا هو الواقع، والبعد عن إقحام الأعمال الدرامية بالشتائم والسباب والمشاهد الفجة .. والتي تخرج عن سياسة البناء الدرامي وتسيء للواقع المصري والمصريين ، خاصة وأن الدراما المصرية يشهدها العالم العربي والعالم كله، وعدم استخدام تعبيرات وألفاظ تحمل للمشاهد والمتلقي إيحاءات مسيئة تهبط بلغة الحوار ولا تخدمه بأي شكل من الأشكال.