/689905/خبير-عقاري-نهضة-صناعه-العقار-في-مصر-تتحقق-من-تفعيل-نظم-الهندسة-القيمية

قال بسام سعيد الخبير العقار أنه يتزايد الاهتمام مؤخرا بعلم الهندسة القيمية ، وهو يعتبر من أحدث العلوم واهمها التي تهدف إلى التوفيق بين التكلفة والأداء للأنظمة المختلفة، وقد أثبت هذا العلم إمكانية عالية في تذليل الصعوبات التي كانت تواجه عملية الانتاج الخاصه بالقطاع العقاري، بل وكان له دور في تحسين العمل المعماري وساعد على توليد الأفكار الإبداعية والرفع من قيمة العمل المعماري وتخفيض تكلفة تشييده وتشغيله، ونظرا لأهمية صناعة التشييد والبناء على المستوى العالمي واستحواذها على نسبة عالية من الدخل القومي مقارنة بغيرها من الصناعات، ظهرت أهمية تطبيق الهندسة القيمية على صناعة البناء وتطوير تلك الأنظمة بغرض تحقيق أفضل أداء لتنفيذ مشروعات التشييد والحصول على المنتجات ذات أعلى جودة وبأنسب التكاليف.

دوت الخليج

خبير عقاري: نهضة صناعه العقار في مصر.. تتحقق من تفعيل نظم الهندسة القيمية

وتابع الخبير العقاري انه وفقا لما سبق ذكره ظهرت أهمية العمارة المستدامة في الحفاظ على الموارد وتقليل الأثار السلبية على البيئة المحيطة جراء ارتفاع استهلاك الطاقة أو استخدام مواد ملوثة وغير صديقة للبيئة.

ونوه بسام سعيد أنه لاشك أن التوجه نحو تطبيق نظم الهندسه القيميه في مصر وبالأخص بالسوق العقارية سيعمل على تخفيض تكاليف المشروعات العقارية وتخفيض سعر المتر للمشروعات وبالتالي لا تحتاج شركات العقارات لطرح مشروعاتها على مراحل نظرا لانخفاض قيمة التكاليف ومن هنا فإن تطبيق الفكرة ستعمل على تحقيق وفورات في مجال الاستثمار العقاري، حيث أن تطبيق نظرية الهندسة القيمية باي مشروع عقاري سيؤدي بلاشك لخفض التكاليف الخاصة بأي مشروع أو منتج أو خدمة بنسب تصل إلى 30% دون المساس بالجودة الخاصه بالمنتج العقاري المقدم، فعلي سبيل المثال يتم العمل بنظام الهندسة القيميه في قطاعات التشييد والبناء في أمريكا منذ أربعينيات القرن الماضي، كما أنه يطبق في السعودية بشكل إلزامي منذ عام 2001 لدرجة أن السعودية أعلنت العام الماضي عن وفورات وصلت لـ 61 مليار دولار عن المشروعات التي تم تنفيذها بعد استخدام تطبيق نظرية “الهندسة القيمية”، وهو مايستلزم ضروره تطبيق الهندسه القيميه في مصر خاصة مع دخولها في مشروعات عملاقة بالعاصمة الادارية الجديدة والتي تحتاج بدورها إلى أموال وموارد طائلة- قد يتم توفيرها وتعظيمها من خلال الاعتماد علي نظم الهندسه القيميه في البناء.