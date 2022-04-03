/689901/الأهلي-يبدأ-إجراءات-التعاقد-على-تنفيذ-برامج-fundis-في-مصر-والدول-العربية-وإفريقيا

وافق مجلس إداراة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، في اجتماعه الاخير على تشكيل لجنة برئاسة العامري فاروق نائب الرئيس، وعضوية كل من الدكتور محمد شوقي ومحمد الغزاوي عضوي مجلس الإدارة، والمدير التنفيذي ومدير مشروع البطل الأولمبي والمدير المالي والمشرف العام على الشئون القانونية.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

فيما من المقرر البدء في إجراءات التعاقد وتنفيذ برامج «fundis» الهولندية، التي تمتلك حقوق الملكية الفكرية لهذه البرامج «أمستردام كلينك»، وهي برامج متخصصة ومتطورة في القياسات.

ويستعد النادي الأهلي لمباراته أمام نظيره الهلال السوداني، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من منافسات دور المجموعات بالبطولة الإفريقية، والتي من المقرر إقامتها يوم الجمعة 1/4.

ويأمل الأهلي في الفوز أو التعادل من أجل التأهل بشكل رسمي من المجموعة، بعدما نجح في الفوز باللقاء الماضي أمام المريخ السوداني بنتيجة 3/1 على ملعب “ الأهلي we السلام”.

أرقام موسيماني مع الأهلي في مختلف البطولات

خاض النادي الأهلي في عهد موسيماني 23 مباراة إفريقية ، فاز في 15 مباراة ، وتعادل في 5 مباريات وخسر ثلاث مباريات ، الأولى ضد سيمبا التنزاني بهدف بعيد عن ملعبه، والثانية والثالثة ضد صن داونز بهدف دون رد في القاهرة، وجنوب إفريقيا.

كما قاد موسيماني الأهلي في 48 مباراة بالدوري ، فاز في 34 مباراة ، وتعادل 12 ، وخسر مباراتين ، الأولى على سموحة 2-1 في الوقت القاتل، والثانية ضد غزل المحلة بهدف بدون رد، سجل المارد الأحمر 109 هدف في حين تلقت شباكة على 37 هدف.

وقاد موسيماني الأهلي في 6 مباريات ببطولة كأس العالم للأندية، حقق الفوز في 4 مباريات وخسر مباراتين، الأولى ضد بالميراس البرازيلي بهدفين دون رد، والثانية ضد بايرن ميونيخ بهدفين دون رد، سجل المارد الأحمر 9 أهداف وتلقى 6 أهداف بمونديال الأندية.