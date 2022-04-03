حقوق إنسان النواب: "حياة كريمة"ساهمت في إنشاء صروح تعليمية كبيرة في مختلف محافظات الجمهورية 

/689900/حقوق-إنسان-النواب-حياة-كريمةساهمت-في-إنشاء-صروح-تعليمية-كبيرة-في-مختلف-محافظات-الجمهورية

قالت النائبة أمل سلامة، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن الدولة تولي إهتماماً كبيراً بتطوير قطاع التعليم من خلال التوسع في إنشاء صروح تعليمية جديدة بمختلف قرى ومراكز محافظات الجمهورية وذلك ضمن المشروع القومي حياة كريمة.

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وأكدت سلامة، إن هناك حالة من التنسيق والتعاون بين هيئة الابنية التعليمية، وهيئة الأوقاف المصرية، حيث تقوم "الأوقاف" بتوفير الأراضي اللازمة لبناء المدارس، من خلال عملية الاستبدال، وهو ما ساهم في إنشاء العديد من المدارس في القري التي تقع في نطاق مبادرة حياة كريمة.

أمل سلامة: "حياة كريمة"ساهمت في إنشاء صروح تعليمية كبيرة في مختلف المحافظات

وأشارت إلي أن اللواء يسري الديب، رئيس هيئة الأبنية التعليمية، والمهندس علاء عبدالعزيز رئيس هيئة الاوقاف المصرية، ضربا أروع المثل التكامل الحكومي في المشروعات القومية، لاسيما أنهما يمتازان بالمرونة الكبيرة والحرص علي تحقيق مصالح المواطنين .

وأوضحت أن عدد من محافظات الجمهورية، حققت نقلة نوعية كبيرة في مجال الأبنية التعليمية، منها محافظة الشرقية، حيث يبذل المهندس أحمد مرسي جهودا كبيرة من خلال متابعة الموقف التنفيذي لإحلال وتجديد المدارس علي مدار الساعة .

وأشادت عضو حقوق إنسان النواب، بالتسهيلات الكبيرة التي تمنحها هيئة الأوقاف المصرية برئاسة المهندس علاء عبدالعزيز لصالح المشروعات القومية، لاسيما أنها تقوم باستبدال الأرض بتخفيض 20 ٪؜ لصالح مشروعات المدارس والصرف الصحي، و10% لصالح إنشاء مراكز الشباب .

يذكر أن المهندس أحمد مرسي مدير هيئة الأبنية التعليمية بالشرقية، أكد أنه جاري الإنتهاء من ‏أعمال تطوير ورفع كفاءة 9 مدارس بمركز ومدينة فاقوس لإستيعاب 130 فصل جديد وبتكلفة إجمالية 49 مليون و172 ألف جنيه شملت، إنشاء مدرسة فاقوس الرسمية لغات المتميزة لإضافة 28 فصل وبتكلفة 11 مليون و695 ألف جنيه و بلغت نسبة التنفيذ 32 %.