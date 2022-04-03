«مستفز للجمهور عامة والأطباء خاصة»..أول تعليق من البرلمان بعد وقف«الأعلى للإعلام » إعلان «دايس»

/689898/مستفز-للجمهور-عامة-والأطباء-خاصةأول-تعليق-من-البرلمان-بعد-وقفالأعلى-للإعلام--إعلان-دايس

ثمن النائب الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية قرار المجلس الأعلي لتنظيم الإعلام، بوقف عرض إعلان دايس و ذلك بعد رصد عدد من المخالفات التي احتواها هذا العام، مؤكدا أنه يتنافي مع الآداب العام والذوق العام.

دوت الخليج

أول تعليق من البرلمان بعد وقف إعلان «دايس»

وأكد النائب أيمن أبو العلا، فى تصريح خاص لـ دوت الخليج أن إعلان شركة “ دايس”، تضمن مجموعة من الجرائم التي يعاقب عليها القانون كالتنمر والسب والقذف، إضافة إلى إنه مستفز للجمهور عامة والأطباء خاصة، و يخلو من أي نوع من التعريف والمعلومة، واتبع الإهانة والسباب للمواطن البسيط و التهكم من الأطباء واتهامهم بالتنمر.

وكانت هيئة مكتب المجلس الأعلي للإعلام، قررت وقف عرض إعلان دايس. جاء ذلك بعد ما تم رصد عدد من المخالفات التي شابت الإعلان هذا العام حيث خالف الإعلان عدد من المعايير التي حددها المجلس للإعلانات و البرامج وإعلانها ضمن الأكواد. وأضاف الأعلي للإعلام، أن الإعلان اثار استياء الجمهور وخاصة نقابة الاطباء، لما تتضمنه من محتوي يتعارض مع اداب و اخلاقيات المجتمع المصري، فضلا عن تعارضه مع الآداب العامة و الذوق العام.

و تبين لهيئة مكتب المجلس الأعلي للإعلام، من خلال رصد الإعلان مخالفة كود الأخلاق الذي نص علي عدم التحقيير من الأشخاص ومخالفة كود الأعمال الدرامية و الإعلانية خاصة بند رقم (4) الذي ينص علي عدم اللجوء إلي الألفاظ البذيئة وفحش القول و الحورات المتدنية و السوقية و المادة (16) من لائحة الجزاءات و التي تنص علي ان استخدام الفاظ تؤذي مشاعر الجمهور مخالفة تقتضي توقيع الجزاء علي المخالف